Lege bordjes maar volle bakjes dit jaar bij de restaurants met Pasen

“Het is dag en nacht verschil”, vertelt René Vermeulen chef kok en eigenaar van het ’t Spuihuis in Bergen op Zoom. “Jasje aannemen, aperitiefje inschenken en kletsje maken. Het is ongekend wat je mist wanneer je gasten er niet zijn.”

Minder inkomsten

De restaurants missen nu ook flink wat omzet. De inkomsten van de thuismenu’s hebben ze daarom hard nodig om het hoofd boven water te houden en het leed te verzachten. Over belangstelling hebben de meeste restaurants niet te klagen. In de keukens wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen voor het weekend.

Ook bij restaurant d’n Halder in Hoeven stroomden de afgelopen dagen de reserveringen binnen. “Het is een rare pasen dit jaar maar het loopt goed. Voor eerste paasdag hebben we negentig man staan en we hopen op tweede paasdag ook voor negentig mensen te kunnen koken”, aldus eigenaar Randy Mollen.

Steak tartare, speenvarken, zalm, zeebaars, vegetarisch of veganistisch. Vrijwel alle culinaire hoogstandjes bieden de restaurants aan. De bereiding ‘voor het in bakje’ vergt nog wel wat aanpassingen in de keukens.

Randy Mollen van restaurant d'n Halder (foto: Erik Peeters)

Even wennen

René Vermeulen: “Het komt aan op snelheid en logistiek. Er moet een team klaar staan om alles te verpakken zodat het in één handeling afgewerkt kan worden. Binnen een kwartier uit de pan bij de mensen thuis.”

Het restaurant in Bergen op Zoom bezorgt de menu’s thuis. Bij d’n Halder kunnen de klanten hun maaltijden afhalen. Voor beide eetgelegenheden is de omzet een pleister op de wonde. “Natuurlijk is het belangrijk om je vaste lasten te kunnen blijven betalen maar op deze manier houden we ook binding met onze gasten en leveranciers”, legt René uit.

Culinair hoogstandje in een bakje in plaats van op een bord (foto: Erik Peeters)

De uitdaging voor de chefs is dat de mensen de gerechten thuis net zo mooi op het bordje kunnen krijgen als in het restaurant. Klanten van d’n Halder krijgen hiervoor wat aanwijzingen in een instructiefilmpje. Bij ’t Spuihuis in Bergen op Zoom staan de tips op een kaartje. “Dan kunnen mensen thuis chefje spelen”, lacht René.



Niet eenmalig

Randy: “Voor nu moeten we er maar het beste van maken. Ik hoop dat onze klanten ons blijven ondersteunen en dat het niet bij één weekend blijft. Ik verwacht dat we nog een langere tijd moeten overbruggen. Je wilt graag ondernemen en vooruit. Aan de andere kant is gezondheid nu het belangrijkst.”

“Je weet pas wat je echt mist wanneer je het niet meer hebt”, vult zijn collega René aan. En de afwas? “Die hoeven we dit jaar in elk geval niet te doen.”