Erehaag voor overleden Guus (29): 'Zo'n afscheid heeft hij meer dan verdiend'

Guus stond in 1998 model voor het kind in dit standbeeld

De rouwstoet vertrekt woensdag rond een uur 's middags vanaf het beeld aan het Servaasplein - waar Guus als jonge jongen model voor stond - naar het gebouw van De Groof Uitvaartverzorging in Beek En Donk.

Goede babbel

"Je was een kerel uit duizenden", schrijven de vrienden van Guus aan hun overleden kameraad. "Een hart van goud. Altijd positief en je had een goede babbel. Je kon iedereen aan het lachen maken, daarom heb jij zoveel vrienden. We zullen jou nooit vergeten, vriend. Zo'n afscheid heb jij meer dan verdiend!"

De vrienden drukken de deelnemers aan de erehaag wel op het hart zich te houden aan de coronavoorschriften. "Houd een gepaste afstand van twee meter tot elkaar."

'Het zou niet moeten kunnen'

Guus is een van de jongste Nederlanders die overleed aan het coronavirus. "Als mensen oud en ziek zijn en ze overlijden aan het coronavirus, dan begrijp je het", reageerden dorpsbewoners toen ze het nieuws hoorden. "Maar iemand van 29 jaar... Het is bizar, ongelooflijk en te gek voor woorden. Het zou niet moeten kunnen."

Het hele gezin van de overleden man is getroffen door het coronavirus. Guus' 31-jarige broer lag dagenlang op de intensive care en is sinds kort ontwaakt uit zijn coma. Ook zijn vader ligt in het ziekenhuis. De moeder van het gezin is ook besmet, maar zij kan thuis uitzieken.

