Boerderijwinkels boeren goed: 'Mensen mijden de drukke supermarkt'

Johan en Caroline Halters hebben zo’n boerderijwinkel, één in Breda en één in Wagenberg. “We hebben het aantal klanten gewoon zien verdubbelen”, vertelt Johan. “Ik denk dat veel mensen de supermarkt links laten liggen vanwege het aantal mensen dat daar rondloopt.”

Bij Johan staan de producten achter de toonbank. “Dus niet iedereen kan er met zijn handen aanzitten en dat is iets wat de klanten in deze tijd ook erg prettig vinden.”

Uitje

Ondanks dat de het de laatste tijd heel druk is geweest, is het maandag bij de winkel in Wagenberg vrij rustig. “Het is inderdaad ook een beetje een uitje. We zijn even lekker op de fiets naar de boerderijwinkel gereden”, vertelt één van de weinige klanten. “Mijn vrouw wilde asperges eten en dan kun je ze natuurlijk ook het beste kopen bij de lokale ondernemer, om die te steunen.”

Het is overigens niet allemaal halleluja voor Johan, want hij heeft ook een recreatieboerderij met camping en die zijn dicht vanwege de coronacrisis. Daarnaast levert hij ook fruit aan scholen en kinderdagverblijven en ook dat is nu helemaal weggevallen. “Al met al is de omzet voor de helft teruggelopen. We zijn dus blij dat het drukker is in de winkel.”

Toekomst

Voor nu gaat het dus allemaal goed, toch is de toekomst onzeker. “De vraag is, hoe gaan we verder na deze crisis? De horeca en onze camping zullen we waarschijnlijk niet op dezelfde manier kunnen blijven doen. Dus ik denk dat we een omschakeling moeten maken. Alleen is de grote vraag, de omschakeling waarnaar? Maar hoe het ook uitpakt, het is fijn dat zoveel nieuwe mensen nu bij ons in de winkel komen en weten dat we er zijn.”

