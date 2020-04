'Festivalhotels' in trek bij zorginstellingen: aanvragen stromen binnen bij Flexotels

Normaal gesproken levert Flexotels de cabines als een soort hotel op festivals als Paaspop en Tomorrowland. Veel festivals gaan niet door en de verwachting is dat het hele festivalseizoen dit jaar het water valt.

Succes

De bedrijfsactiviteiten van Flexotels vielen dus ook helemaal stil. Daarom werd bedacht om de cabines zo om te bouwen dat ouderen in een zorginstelling, toch op een veilige manier bezoek kunnen ontvangen. Vorige week woensdag werd de eerste cabine, omgedoopt tot FlexVisit, geplaatst bij Amaliazorg in Asten. Met succes.

Ellen van Bree was de eerste die haar moeder bezocht in de cabine. De video die Omroep Brabant van dat bezoek maakte, bereikte veel andere zorginstellingen. En die benaderden op hun beurt weer Flexotels in Best.

'We zetten hier vol op in'

“We hebben inmiddels meer dan vijftig aanvragen binnen van zorginstellingen uit het hele land en uit België. Het is alle hens aan dek, we zetten hier nu vol op in”, vertelt Jeroen van Vliet. Normaal gesproken zijn tien medewerkers volop bezig met het festivalseizoen. Nu is iedereen druk met alle aanvragen van zorginstellingen.

Na Asten hebben we ook een cabine geplaatst bij een zorginstelling van Vitalis in Eindhoven. En binnen twee weken plaatsen we nog achttien cabines in de rest van het land. “De reacties zijn erg positief.”

Bekijk hieronder nog eens de video van het emotionele bezoek van Ellen aan haar moeder:

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Druk op intensive cares nog steeds zo hoog dat patiënten overgeplaatst moeten worden

'Corona komt door 5G' of 'Corona is gemaakt door mensen': waarom mensen in complottheorieën geloven

Zo beheerst corona het leven van iedere Brabander: al honderden foto's ingestuurd

Steek met jouw video iemand een 'Hart onder de Riem'

Deze video legt uit waarom de lockdown nodig is: