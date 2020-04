Het gaat goed met baby Rico die corona had: 'Hij eet goed, drinkt goed en komt elke dag wat aan'

“Hij eet en drinkt goed en komt elke dag wat aan”, beschrijft ze. “Hij was namelijk best veel afgevallen.” Er is wel nog dagelijks contact met kinderartsen van het Amphia. Die houden op afstand in de gaten of het nog goed gaat met de kleine man. “Dat is echt zo ontzettend fijn”, zegt Lesley, “ze blijven ook de hele week nog bellen. Ze kennen het verloop van deze ziekte bij baby’s natuurlijk ook niet, dus hij wordt echt goed in de gaten gehouden.”

Ze moeten dan vooral opletten of Rico geen koorts meer krijgt en of zijn ademhaling goed blijft. “Maar ja”, zegt Lesley, “baby’s ademen nu eenmaal soms wat sneller en dan weer dieper, dat is normaal. Maar voor mij… Ik ben blij dat dan de kinderarts weer belt. Die zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken.”

Praten

Daarnaast hebben de ouders ook contact met iemand in het ziekenhuis met wie ze kunnen praten over hoe de afgelopen weken voor ze zijn geweest. “Anders is het wel heel lastig hoor. We merken nu allebei dat het een grotere weerslag op je heeft dan je denkt. Je wordt helemaal geleefd. Gelukkig is er die hulp.”

Zo had Lesley bijvoorbeeld aanvankelijk moeite om de kleine Rico veel op te pakken. “Dat is blijkbaar een heel natuurlijke reactie, omdat je onbewust bang bent om hem kwijt te raken. En doordat hij zo lang in het ziekenhuis aan slangetjes heeft gelegen, was het toen ook heel lastig om hem veel op te pakken.” Die knuffels worden nu ingehaald. “Je merkt aan Rico gewoon dat hij die geborgenheid nodig heeft. Als hij tussen ons in ligt, wordt hij meteen rustig.”

'Het had overal vandaan kunnen komen'

Papa Roel heeft gelukkig nog altijd geen klachten, na zijn coronabesmetting. Een onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij het virus nog altijd bij zich draagt, maar symptomen zijn er niet. “Hij voelt zich nog steeds wel een beetje schuldig dat hij misschien Rico besmet heeft”, vertelt Lesley. “Maar weet je, het had overal vandaan kunnen komen. We zullen nooit weten hoe precies ze besmet zijn geraakt.”

Naar aanleiding van haar eerste bericht, waren er vrouwen die zeiden niet meer in het ziekenhuis te durven bevallen, vertelt Lesley. Vanwege de angst daar besmet te raken met het coronavirus. Maar dat is niet de bedoeling, zegt ze. “De artsen en verplegers in het ziekenhuis, dat zijn zulke toppers. Je kunt het ook gewoon in de supermarkt oplopen natuurlijk. Je weet gewoon niet waar het vandaan komt. Corona is echt een sluipmoordenaar.”

Proberen te genieten

Ondertussen is het gezin bedolven onder de lieve berichtjes, reacties en kaartjes. “Dat deed ons echt heel erg goed”, vertelt Lesley. “We proberen er echt van te genieten. Dat hebben we die eerste weken niet gehad.” Maar vanaf nu wordt er vooral zoveel mogelijk vooruit gekeken. Naar het einde van deze week allereerst, als het gezin voor het eerst weer naar buiten mag. Vanwege de coronabesmettingen zaten ze in volledige thuisisolatie. “Dat hebben we wel gemist. Dat je gewoon even een rondje kunt lopen buiten.”

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK: Baby Rico is nog maar een paar dagen oud en heeft corona: ‘We dachten dat we hem kwijt waren’