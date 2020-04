Bij Sandra liep maandenlang poep en pies langs de muren, maar nu is ze definitief uit de shit

Het ware zware tijden voor Sandra. Al een half jaar heeft ze last van het lek, als ze in januari Omroep Brabant inschakelt. Na de berichtgeving treft Woonbedrijf direct noodmaatregelen.

Het leek wel of er een bom was ontploft.

Er werd een ballonnetje geplaatst in de afvoerbuis en met wat cement werd het lek bij de bovenbuurman gedicht. Ook kwam er een tijdelijk rioolbuis met daar omheen een koof tegen eventuele nieuwe lekkages.

De afgelopen tijd nam de verhuurder zo ongeveer haar hele woning en het appartement boven haar onder handen. Twee weken lang had ze bouwvakkers over de vloer en kon ze haar woning niet in. ''Het leek wel of er een bom was ontploft. Het was een grote stofbende.''

Voordat de lekkage gerepareerd kon worden moest er eerst flink gesloopt worden. "Er zat overal asbest, van de voordeur tot aan de achterdeur. Dat moest er eerst uit."

Het ziet er veel beter uit nu, al is er nog wel flink wat poetswerk te doen.

Daarna werd bijna de complete sanitaire voorziening gestript. "De hele vloer en de wandtegels uit de badkamer en het toilet zijn eruit gesloopt. Ook de wandtegels in de keuken moesten eruit zodat er een nieuwe afvoer gemaakt kon worden."

Inmiddels kan Sandra tevreden zijn. "Ik ben echt opgelucht. Het ziet er veel beter uit nu, al is er nog wel flink wat poetswerk te doen." Maar belangrijker nog: Is de woning van Sandra nu ook lekvrij? Ze lacht: ''Dat hoop ik wel ja.''

De ontlasting hoopt zich links in de hoek op (Foto: Sandra van de Bunt)

De ontlasting van de bovenbuurman lekt bij Sandra in haar wc (Foto: Sandra van de Bunt)