Corona-onderzoek onder Brabantse kinderen kwam er niet door gebrek aan testmateriaal en mensen

Het is het RIVM niet gelukt om een groot corona-onderzoek onder Brabantse kinderen uit te voeren. Door een gebrek aan testmateriaal en mankracht moest worden uitgeweken naar andere provincies. Uiteindelijk zijn vooral kinderen in Utrecht onderzocht. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor het besluit om basisscholen en kinderdagverblijven mogelijk weer te openen.

Tijdens een ingelaste persconferentie van het kabinet op zondag 15 maart werd bekend dat er vergaande maatregelen nodig waren om het coronavirus in te dammen. Naast de horeca, moesten ook de scholen en kinderdagverblijven voorlopig op slot. Om uit te zoeken in hoeverre kinderen bijdragen aan de verspreiding van het virus, werd een groot onderzoek onder Brabantse kinderen aangekondigd. Van dat onderzoek is in Brabant echter weinig terechtgekomen.

“Het bleek uiteindelijk lastig om gezinnen in Brabant te vinden”, zegt RIVM-woordvoerder Loes Hartman. “Het idee was dat daar de uitbraak het heftigst was, dus dat daar meer gezinnen gevonden konden worden van wie één gezinslid besmet was met het virus.” Dat bleek echter moeilijker dan gedacht.

Door de enorme uitbraak in Brabant, waren de coronatesten schaars en werd alleen nog getest bij risicogroepen. “En dat zijn vaak de ouderen, dus bijna geen gezinnen met kinderen.” En juist die laatste groep was nodig voor het onderzoek.

Ook tekort aan verpleegkundigen

Naast het tekort aan testmateriaal, was er ook een gebrek aan mankracht om het onderzoek in onze provincie uit te kunnen voeren. “Er waren ook verpleegkundigen nodig om bij de gezinnen langs te gaan en monsters af te nemen”, legt de woordvoerder uit. “Maar deze verpleegkundigen waren hard nodig in de zorg zelf.” Er werd daarom gekeken naar andere provincies. Uiteindelijk is er vooral onder kinderen in de provincie Utrecht onderzoek gedaan.

Tijdens het onderzoek zijn binnen gezinnen testen afgenomen en moesten vragenlijsten worden ingevuld. Zo hoopt het RIVM te ontdekken in hoeverre kinderen ziek worden van het coronavirus en welke rol ze spelen in de verspreiding. Er werd tot de start van het onderzoek van uitgegaan dat kinderen een relatief kleine rol spelen in die verspreiding.

Belangrijke rol bij besluit

Komende dinsdag maakt het kabinet bekend of scholen en kinderdagverblijven na de meivakantie eventueel weer open kunnen. De onderzoeksresultaten spelen een belangrijke rol in dit besluit. “Wij zullen de onderzoeksresultaten en informatie uit andere gegevens en wetenschappelijke literatuur presenteren in het Outbreak Management Team”, zegt het RIVM. Dit team adviseert het kabinet over de coronamaatregelen. “We gaan ervan uit dat dit meegewogen wordt in een eventueel besluit van de ministerraad.” Na het kabinetsbesluit worden de onderzoeksresultaten openbaar gemaakt.

Leerkrachten en schoolbesturen kijken overigens met spanning uit naar de resultaten en het kabinetsbesluit. Er zijn bij hen zorgen over de eventuele gezondheidsrisico's voor personeel en leerlingen als de scholen weer open mogen. Ook vragen ze zich af of het lukt om bijvoorbeeld aan de afstandsregels te voldoen. Dat is zeker op basisscholen, en dan met name bij jonge kinderen, een grote uitdaging, zo zeggen verschillende schoolbestuurders.

