Ook Zoo Veldhoven in de problemen door coronacrisis: 'Over 2 weken is al het geld op'

Flinke financiƫle problemen en een knagende onzekerheid over hoe het verder moet. Bij Zoo Veldhoven maken ze zich grote zorgen door de maatregelen rond het coronavirus. Sinds 16 maart zijn er geen bezoekers meer welkom bij de dierentuin en de geldkist raakt leger en leger. "We staan met onze rug tegen de muur en hebben dringend hulp nodig voor onze tweeduizend dieren."

Momenteel kunnen ze bij Zoo Veldhoven alleen rekenen op een tegemoetkoming van 4000 euro van de overheid. Maar volgens eigenaar Richard Loomans is dat een druppel op de gloeiende plaat. "Een schilder met vrouw en twee kinderen kan waarschijnlijk een maand of twee, drie vooruit met dat bedrag. Natuurlijk is het niet slecht bedoeld, maar bij ons is dat geld in twee tot drie dagen op."

Onlangs luidde dierenpark De Oliemeulen in Tilburg ook de noodklok. De crowdfundingactie die het parkje moest redden van de ondergang, was een groot succes.

Geen vogel wordt geweigerd

In Zoo Veldhoven verblijven tweeduizend dieren, waaronder 1500 papegaaiachtigen, kraanvogels, uilen en roofvogels. Ook heeft de dierentuin onder andere reptielen, ringstaartmaki's, zebra's en kamelen. Als opvang vangen ze papegaaien van particulieren op. Coronacrisis of niet, er worden nog steeds papegaaien gebracht, en geen vogel wordt geweigerd.

Maar twee weken open

Jaarlijks is de dierentuin van 1 november tot 1 maart gesloten, tijd die wordt gebruikt om renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Zeven jaar geleden nam de familie Loomans het failliete papegaaienpark over, en het park verkeerde destijds in een vervallen staat. "In maart begon het nieuwe seizoen en zijn we twee weken open geweest, daarna ging de boel op slot door het coronavirus", zegt Richard Loomans.

"Die bezoekers hebben we echt nodig om inkomen te genereren zodat we onze dieren kunnen verzorgen. Dat ligt nu helemaal stil. Als er niet snel iets gebeurt, dan is binnen een week of twee alles op en komen we in de financiële problemen. Ik heb er slapeloze nachten van."

Geld inzamelen

Met een crowdfundingsactie hopen ze nu geld in te zamelen. 65.000 euro, daar zet de dierentuin op in. "Daarmee zouden we weer een maand of twee rond kunnen komen." Ook met voer voor de dieren zijn ze in Veldhoven heel blij.

Mocht Zoo Veldhoven in de toekomst na versoepeling van het coronabeleid weer bezoekers kunnen verwelkomen, dan is de anderhalve meter afstand nog steeds een probleem. "We kunnen dan een beperkt aantal mensen binnenlaten, waardoor we waarschijnlijk nog steeds niet kostendekkend kunnen draaien."

'Dierentuin te koop zetten'

Honger lijden doen de dieren niet, stelt de eigenaar, 'want bezuinigen op voer, dat doen we simpelweg niet'. Maar het water staat ze aan de lippen. "In het slechtste geval moeten we de dierentuin te koop zetten. Dat is het laatste wat we willen, maar we zien het somber in."

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.