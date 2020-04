Veel dierenparken in de problemen door coronacrisis: 'We hebben nul euro inkomsten'

Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg en Zoo Veldhoven, bij beide dierenparken maken ze zich grote zorgen nu er door het coronavirus geen bezoekers meer welkom zijn. Met crowdfundingsacties proberen ze nu geld in te zamelen, zodat de boel draaiende kan worden gehouden en de dieren niet te lijden hebben onder de situatie.

Bij Reptielenhuis De Aarde in Breda is het niet anders. "Momenteel hebben we nul euro inkomsten", vertelt Oscar Maas. "Gelukkig hebben we wat financiële steun gekregen van de overheid. Het is niet veel, maar iets is beter dan niets."

'Hopelijk zingen we het uit tot en met de kerst'

"We hebben in ons achtjarig bestaan wel een buffer opgebouwd, waardoor we het hopelijk tot en met de kerst kunnen uitzingen", zegt Maas. "Maar dan wordt het wel problematisch, hoor, en dan moeten de privéauto en de motor eruit en zijn we misschien zelfs gedwongen om personeel op straat te zetten."

Dominique, een van de bewoners van het reptielenhuis. (Foto: Reptielenhuis De Aarde)

Maas is nu al bezig met plannen als de coronacrisis grotendeels voorbij is. "Alles zal anders moeten door de anderhalvemeter-samenleving. Onze dierenshows moeten op de schop, want een slang om iemands nek leggen, dat zit er niet meer in. Ons publiek moet straks op gepaste afstand en veilig een dagje in ons park kunnen doorbrengen."

'Geen workshops met roofvogels'

Ook Roofvogelpark Falconcrest in Eindhoven is dicht door de coronamaatregelen. Dat betekent geen bezoekers en geen workshops met de roofvogels. "Ja, we staan wel een beetje rood", beaamt eigenaar Frank Lenders. In zijn vogelpark heeft hij vijftig roofvogels. "We hebben geen inkomsten maar de kosten gaan gewoon door."

Het roofvogelpark zou binnen een jaar verhuizen naar een andere plek. De voorbereidingen daarvan liggen nu ook stil. "We kunnen ons nieuwe onderkomen niet opbouwen, simpelweg omdat we geen geld hebben." De eigenaar hoopt het op eigen kracht nog 'twee maandjes' vol te kunnen houden, daarna is hulp nodig. "Het zijn zware tijden."

'Gelukkig wel een spaarpotje'

Bij Dierenpark Zie-Zoo in Volkel zijn er geen inkomsten, 'maar wel veel uitgaven'. "Gelukkig hebben we wel een spaarpotje, want we hadden plannen om een berggebied in de dierentuin te in te richten", vertelt dierenparkmanager Eeg Manders. "Die plannen stellen we nu uit zodat we dat geld kunnen gebruiken om de dieren te voeren."

Foto: Dierenpark Zie-Zoo, Volkel

Bij Zie-Zoo verblijven zevenhonderd dieren, waaronder panters, hyena's, tapirs, papegaaien, kamelen en gieren. Dit jaar bestaat het dierenpark twintig jaar. "Een mooi jubileum, dat we uitgebreid wilden vieren, zo rond Dierendag", aldus Manders. "Hopelijk kan dat gewoon doorgaan. Maar eerst moeten we weer open, zo nodig met wat aanpassingen."

