LIVEBLOG CORONAVIRUS: versoepeling coronamaatregelen?, boetes in Etten-Leur en Drimmelen

In onze provincie zijn zondag 178 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn het er nu 6906 in Brabant.

Er zijn de afgelopen 24 uur 83 mensen met corona overleden, landelijk ligt het dodenaantal op 3684 mensen. Zaterdag waren er nog 142 overledenen te betreuren.

23.00

22.35

Burgemeester Henk Hellegers van Uden meldt bij Op1 dat in het al zwaar getroffen dorp dit weekend nog eens zeven inwoners zijn overleden.

22.15

Leidingbuizenfabrikant Wavin legt zich toe op de productie van kunststof gezichtsschermen voor zorgmedewerkers. Het Zwolse bedrijf doneert maandag de eerste partij van 50.000 schermen aan de ziekenhuizen UMCG, Isala, Rijnstate en Gelderse Vallei. Wavin verwacht dagelijks 10.000 stuks te gaan produceren. Daarvoor gebruikt het de kunststof die normaal gesproken wordt gebruikt voor het maken van leidingsystemen.

21.50

Zorginstellingen moeten in het buitenland mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus kunnen kopen zonder daarover importheffingen en btw te betalen, vindt het CDA. Dat kan hun volgens de regeringspartij tot 30 procent van de prijs schelen. Ook moet de btw op mondkapjes voor gewone burgers naar beneden.

21.05

Volgens sociaal advocaat Don Ceder zijn duizenden ongedocumenteerde Amsterdamse gezinnen in de problemen gekomen sinds het begin van de coronacrisis. Hij zegt dat in het EO-programma Dit Is De Dag. "Een stille ramp voltrekt zich in Amsterdam Zuid Oost. Mijn telefoon staat roodgloeiend. Elke dag vragen tientallen gezinnen om juridische hulp omdat ze uit hun huis gezet dreigen te worden". Volgens Ceder leven deze mensen in een "tweederangsburger-maatschappij", waarbij zwartwerk en onderhandse contracten aan de orde van de dag zijn.

20.00

Discussies over het wel of niet versoepelen van de maatregelen rondom corona, laaien weer op. Natuurlijk allemaal met het oog op de aangekondigde persconferentie van premier Mark Rutte aankomende dinsdag. Tennisleraar Nûlleke Pluk uit Boekel hoopt op een versoepeling, zodat hij weer tennisles kan geven. In een bericht op Facebook deed Pluk een oproep aan de premier die inmiddels ruim vierhonderd keer gedeeld is.

19.45

Hoewel er zondag geen grote incidenten zijn geweest, bespeurt het Veiligheidsberaad van burgemeesters dat mensen 'iets soepeler omgaan met de regels' vanwege te coronavirus. Het kabinet had iedereen op het hart gedrukt dit weekend binnen te blijven, maar door het mooie weer was het in natuurgebieden en op de stranden toch iets drukker.

Zaterdag was het heel rustig, maar zondag was het toch iets drukker, meldde de woordvoerster van het Veiligheidsberaad. In natuurgebieden, maar ook in parken was meer drukte, maar na waarschuwingen van handhavers vertrokken de mensen veelal. Er zijn volgens de woordvoerster niet extreem veel boetes uitgedeeld, maar het beeld is wel dat mensen wat meer moeite hebben om zich aan de regels te houden.

19.00

Het duurt nog wel even voor er een corona-opsporingsapp is die klaar is voor gebruik. Onder de zeven app-bouwers die dit weekend hun plannen voorlegden, tekent zich nog geen geschikte kandidaat af, erkent het ministerie van Volksgezondheid. "Ik heb nog geen expert horen zeggen: we hebben al voldoende informatie om te kiezen", zegt hoogste ambtenaar Erik Gerritsen. "Als je dat al zou willen." De deskundigen die zich zaterdag en zondag over de ontwerpen bogen, zeggen bij ieder voorstel nog tal van gebreken te zien.

18.35

In Etten-Leur hebben zondagmiddag zes mensen een boete gekregen omdat ze zich niet aan de veilige onderlinge afstand hielden. Dat gebeurde tijdens oefeningen aan een aantal fitnessapparaten die in de openbare ruimte staan. Waarom mensen, vraagt een agent van het politieteam Weerijs zich af. ‘Blijf thuis of houd je aan de regels’, schrijft hij op Facebook. Alle personen zijn ouder dan zestien jaar en krijgen boete van 390 euro (ex. 9 euro administratiekosten). Ook in Drimmelen werd een aantal feestjes voortijdig gestopt. Ook daar werden boetes uitgedeeld.

17.55

De politie in Den Haag heeft ingegrepen in het Zuiderpark in Den Haag, waar het veel te druk was. De politie heeft samen met de gemeente opgetreden en mensen weggestuurd. Hierbij zijn enkele boetes uitgedeeld. Op tv-beelden van een regionale zender was te zien hoe mensen in grote groepen in het park aanwezig waren en bijvoorbeeld aan het barbecueën waren. Mensen is opgedragen het park te verlaten en de politie houdt de situatie verder in de gaten, laat een woordvoerder weten.

17.38

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is boos op de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Horeca. Volgens de KHN weigeren de bonden tot een gezamenlijke oplossing te komen over maatregelen die voor verlichting kunnen zorgen bij horecaondernemers. De KHN had de bonden onder meer medewerking gevraagd bij het gespreid en/of later uitbetalen van vakantiegeld. Volgens KHN is de nood bij horecaondernemers hoog en als er niet snel wordt ingegrepen, moet twee derde van de zaken voor 1 juli zijn deuren sluiten

17.36

Bijna 90 procent van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) ziet het aantal geweldsincidenten stijgen sinds de coronacrisis, zo meldt vakbond BOA ACP op basis van een enquête. 51 procent van de ondervraagde boa's geeft daarin aan sinds de uitbraak van de coronacrisis zelf een geweldincident te hebben meegemaakt. 57 procent van de ondervraagden zegt zich niet veilig te voelen tijdens de uitvoering van het handhavingswerk.

17.30

Steeds meer landen en regio's kiezen ervoor de maatregelen tegen het coronavirus te versoepelen nu op veel plekken het aantal nieuwe besmettingen en doden elke dag lager wordt. Onder meer Duitsland en Israël stellen het land weer deels open. België versoepelt de regels deels door grote tuincentra en bouwmarkten weer te openen. Denemarken en Oostenrijk hebben het openbare leven weer deels opgestart, daar werd ook eerder een lockdown ingevoerd.

17.20

Lerarenvakbond Leraren in Actie maakt zich grote zorgen over de gezondheid van het onderwijspersoneel als na de meivakantie de scholen - wellicht gedeeltelijk of gefaseerd - weer open gaan. De bond vindt dat de scholen niet meer open mogen dit schooljaar en dat er deuren op zijn vroegst na de zomervakantie weer open kunnen.

16.39

Het is druk op de Markt in Den Bosch. Hierdoor lukt het niet goed om anderhalve meter afstand te houden. De winkels zelf regelen het binnen wel goed, meldt een bezoeker, maar op straat gaat het er anders aan toe. Niet leuk, vindt de omwonende die deze foto heeft ingestuurd.

16.11

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is gedaald onder de 1200. Dat is het aantal bedden op de IC dat er normaal gesproken beschikbaar is voor patiënten. Door de coronacris is dat aantal ongeveer verdubbeld. Het totale aantal mensen dat op de IC verpleegd wordt met corona is 1176.

15.30

Hij gaat er dinsdagavond zeker voor zitten, maar verwacht er eigenlijk niet heel veel van. Dat zegt oud-hoofd infectieziektenbestrijding Jos van de Sande van de GGD over de persconferentie die premier Rutte gaat geven. Van de Sande verwacht niet dat er na de meivakantie al scholen open mogen. Wellicht zou het kunnen dat er regels voor jongeren worden versoepeld, maar het blijft gissen tot dinsdagavond. Grote veranderingen verwacht Van de Sande niet.

14.46

Het is zondag te druk in het Limburgse Heuvelland. Politie, marechaussee en andere handhavers zijn daarom begonnen met het uitdelen van boetes. Met name veel fietsers en automobilisten negeren de oproep om weg te blijven uit het Heuvelland.

13.58

Er zijn de afgelopen 24 uur 1066 mensen die besmet zijn met het coronavirus bijgekomen in Nederland. Het totaal staat nu op 32.655. Er zijn de afgelopen dag 83 mensen met corona overleden en er zijn 110 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Het totaal aantal ziekenhuisopnamen staat op 9704 in Nederland.

13.20

In België zijn de afgelopen 24 uur 230 mensen overleden aan de gevolgen van coronabesmetting, dat is duidelijk minder dan een dag eerder. Dit blijkt uit het dagelijkse, epidemiologische bulletin. Het totaal aantal sterfgevallen kwam daarmee op 5453. Het aantal ziekenhuisopnames liep ook terug. Er kwamen 265 nieuwe patiënten bij, 409 werden er ontslagen.

12.00

Twintig personen hebben zaterdagmiddag in Amsterdam-Zuidoost een boete gekregen, omdat ze zich niet hielden aan de coronaregels. Ze hadden zich om een onduidelijke reden verzameld op een sportveld en kregen allemaal van 390 euro. Een vrouw van 47 en een man van 41 werden aangehouden, omdat ze niet weg wilden gaan. Eerder dit weekend werden al groepen in Groningen en Zaandam op de bon geslingerd. Vergelijkbare situaties hebben zich deze dagen voor zover bekend in Brabant niet voorgedaan.

11.45

"In Geldrop beginnen sommige mensen zich waarschijnlijk te vervelen. Dan besluiten ze maar om alles te slopen. Ik erger me mateloos aan dit soort idioten.” John van Lierop van spoorbeheerder ProRail is erg boos. Wat wil je: vandalen hebben vrijdag- en zaterdagavond alle tien de ruiten van het NS-station in Geldrop vernield.

11.30

Er is een dag geweest dat er 270 nieuwe COVID 19-patiënten moesten worden opgenomen in ziekenhuizen in Brabant. Dat aantal wordt de laatste tijd gelukkig niet meer gehaald, zo werden zaterdag 'slechts' 55 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen. Dit is het laagste aantal sinds ruim een maand, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het aantal mensen dat overlijdt in verpleeg- en verzorgingshuizen blijft echter schrikbarend hoog.

11.20

Diverse gemeenten en politiekorpsen laten via de social media weten hoe belangrijk het is om rekening te houden met de ander. En dat mensen zich aan de adviezen en afspraken moeten houden, Het coronavirus kan immers hard en snel toeslaan.

11.10

Bij één van de mogelijke corona-apps, COVID19 Alert, is een datalek gevonden. Tijdens het beschikbaar stellen van de zogeheten broncode is een bestand meegekopieerd met mogelijk tweehonderd namen, mailadressen en versleutelde wachtwoorden. Eén van de initiatiefnemers bevestigt hierover een bericht bij RTL Nieuws. De personen van wie de gegevens zijn uitgelekt, worden op de hoogte gebracht. Dit weekend is er een zogeheten online 'appathon', waarbij de ontwikkelaars van zeven mogelijke corona-apps hun product presenteren. De app moet helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

9.30

Boswachters komen geregeld voor verrassingen te staan. En niet altijd prettige, zoals Erik Schram deze zondagmorgen meemaakte.

8.00

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur in Duitsland is overleden door het coronavirus bedraagt 184. Dat meldde het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Zaterdag stierven er 242 en vrijdag 299. Het aantal geregistreerde coronadoden komt in Duitsland nu uit op bijna 4300. In Spanje is er minder reden tot optimisme. De Spaanse regering heeft de quarantaine en de noodtoestand vanwege het coronavirus zelfs verlengd tot 9 mei. De beperkingen voor kinderen worden vanaf 27 april echter iets minder streng.

07.45

Wellicht meer nog dan op die regenachtige zaterdag heb je deze zondag tijd en zin om ...bijen te tellen. Dit weekend wordt namelijk de Nationale Bijentelling gehouden. Er zijn meer dan vijfhonderd verschillende bijensoorten: ze zijn niet te missen dus. Hoe zou de respons zijn uit Moerdijk? Deze gemeente heeft namelijk een reputatie hoog te houden, want ze werd vorig jaar uitgeroepen tot bijvriendelijkste gemeente van ons land.

07.20

De directeur van een laboratorium in Wuhan ontkent dat het virus uit zijn onderzoeksinstituut afkomstig is. Dat doet hij in een interview met staatsmedia. Wuhan is de Chinese miljoenstad waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst uitbrak en vervolgens dodelijk toesloeg. Enkele Amerikaanse media citeerden de afgelopen week anonieme bronnen, die bezorgd waren dat het virus mogelijk per ongeluk uit de faciliteit afkomstig zou zijn. Chinese wetenschappers hebben steeds gezegd dat het virus waarschijnlijk van een dier op mensen is overgebracht op een markt waar wilde dieren werden verkocht.

07.00

Het was normaal gesproken de dag van de Amstel Gold Race. Toch kunnen wielerliefhebbers - thuis - toch de finale rijden. De organisatie van de Nederlandse klassieker heeft een digitale versie van de Gold Race laten maken. Via het platform Bkool kunnen zowel profs als recreanten op een interactieve hometrainer een toertocht rijden over een afstand van 26 kilometer. Profs als Niki Terpstra, Wout Poels en Greg Van Avermaet doen mee. Er zijn drie starttijden: 11.00, 12.00 en 13.00 uur.

06.30

De dronken pastoor, Fred en Ria en de weersvoorspellingen van The Againman. Ze zijn vanaf zondagavond weer te zien in Draadstaal, het humoristische tv-programma van Jeroen van Koningsbrugge uit Roosendaal en Dennis van de Ven uit Weert. De opnamen vielen niet mee, want ook deze grappenmakers moesten minstens anderhalve meter van elkaar verwijderd blijven. Het nieuwe seizoen van Draadstaal is zondag vanaf 21.55 uur te zien op NPO3.

06.00

Amateurvoetbalclub Beerse Boys had het zo mooi voor elkaar. Het hele weekend zou in het teken hebben gestaan van haar 75-jarig bestaan. De vereniging werd namelijk op 18 april 1945 opgericht. Voor zondagmiddag stonden onder meer een ‘heerlijke lunch’ en een zogeheten ‘elftalblijvenzittenmiddag xxl’ op het programma. Het coronavirus is echter ook in Middelbeers de spelbreker. Toch kreeg het jubilerende Beerse Boys de felicitaties van burgemeester Judith Keijzers, via Twitter.

05.00

Tijdens een surveillance in het gebied van het wijkagententeam Dongemond in de gemeente Drimmelen kwam er een melding binnen van een bezorgde buurman. Hij hoorde al enige tijd het water in het huis van zijn bejaarde buurvrouw lopen. Wijkagenten hebben een kijkje genomen. “Gelukkig werd mevrouw door ons in goede gezondheid aangetroffen. Iedereen wil toch zo’n buurman”, laat het team dankbaar weten. “Blijf gezond en let op elkaar.”

04.00

Een breed scala aan internationale artiesten heeft vanuit huis een gezamenlijk optreden gegeven dat online was te volgen. Het thuisconcert ‘One World: Together At Home’ begon zaterdagavond en duurde tot vier uur zondagochtend. Initiatiefneemster Lady Gaga noemde het ‘een liefdesbrief’ aan de mensen in de frontlinie ofwel het personeel in de zorg. De opbrengst - omgerekend zeker 118 miljoen euro- komt ten goede aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Er was medewerking van onder anderen de Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon en Stephen Colbert en artiesten als Paul McCartney, Billie Eilish. Celine Dion en The Rolling Stones.

3.30

Nationaal Monument Kamp Amersfoort zendt zondagmiddag een 'rechtstreeks' verslag uit van de herdenking van de overdracht van het kamp aan het Rode Kruis op 19 april 1945. Het is volgens het kamp een wereldprimeur dat zo'n herdenking plaatsheeft zonder een fysieke samenkomst. De reden? Het coronavirus. De ceremonie is te volgen via RTV Utrecht en via internet onder meer bij de EO en bij www.herdenken.tv. De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei in het Nationaal Monument Kamp Vught wordt op een vergelijkbare wijze door Omroep Brabant uitgezonden.

02.00

Helaas worden onze bossen en heidegebieden niet altijd even natuurvriendelijk bezocht. Het kan echter ook goed gaan. In de natuurgebieden Herperduin en de Maashorst in en om Oss is zaterdag toezicht gehouden. “Goed om te zien dat de bezoekers van deze gebieden zich houden aan de RIVM-richtlijnen!”, zo laat de politie vanuit Oss weten. Dat wil niet zeggen dat natuurliefhebbers deze zondag vrij spel hebben: ook deze dag houdt onder meer de bereden politie een oogje in het zeil. De verspreiding van het coronavirus moet zoveel mogelijk worden beteugeld.

01.00

Luchtcirculatiesystemen in verzorgingshuizen hebben bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus. Onderzoeker Maurice de Hond vertelde dit zaterdagavond in het tv-programma Op1. Een andere oorzaak is de verspreiding door bijvoorbeeld leden van koren tijdens drukbezochte activiteiten. De Hond kreeg bijval van viroloog Ab Osterhaus. Ze waren het niet met elkaar eens over het nut van mondkapjes.