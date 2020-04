Grote brand uitgebroken in droog natuurgebied Deurnese Peel

Sinds 9 april geldt Fase 2 in heel Brabant en dat betekent dat de hulpdiensten extra alert zijn op natuurbranden, vanwege de droogte.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand zich uitbreidt. "We proberen de brand op te vangen door middel van een stoplijn. Die maken we zo nat mogelijk, zodat het vuur daar op doodloopt."

De brand vindt plaats in veengebied, wat het blussen volgens de woordvoerder bemoeilijkt, omdat het vuur ondergronds verder smeult en zich verspreidt. Daar komt bij dat de veengrond niet begaanbaar is voor brandweervoertuigen.

Twaalf blusvoertuigen zijn ingezet om de brand te bestrijden. Defensie is gevraagd helikopters te sturen om te helpen bij het blussen. De brandweer gebruikt zes waterwagens, omdat in de omgeving onvoldoende bluswater beschikbaar is.

Brandweer Brabant-Zuidoost krijgt hulp van de Limburgse brandweer. Ook is veel politie op de been. Een politiehelikopter hangt in de lucht om de omgeving in de gaten te houden. De brandweer zet drones in om de omvang en ontwikkeling van de brand in beeld te krijgen.

De rookpluim die de brand veroorzaakt is onder meer vanuit Deurne, Helmond en Asten te zien. Tot in Eindhoven komen meldingen binnen van stankoverlast.

Omwonenden die last van de rook hebben, wordt in een NL-Alert geadviseerd naar binnen te gaan en ramen, deuren en ventilatie te sluiten. Iedereen die nog aanwezig is in het gebied, is opgeroepen te vertrekken. Rond half vier werd in een groter gebied een tweede NL-Alert verspreid.

De brand woedt volgens de brandweer in moeilijk bereikbaar gebied. (Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision Mediaprodukties)

Foto: Pim Verkoelen - SQ Mediavision Produkties

Foto: Pim Verkoelen - SQ Mediavision Produkties

Foto: Pim Verkoelen - SQ Mediavision Produkties

Rookwolken te zien boven Deurne.

Op deze luchtfoto vanuit Deurne is de rookpluim goed te zien.

Zondag was er ook al een natuurbrand in ons provincie, toen was het raak in het heidegebied aan de Bestseweg in Son.

