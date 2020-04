Grote brand uitgebroken in droog natuurgebied Mariapeel bij Deurne

DEURNE -

In natuurgebied Mariapeel, ter hoogte van Deurne, is een natuurbrand uitgebroken. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk te bereiken voor de brandweer, laat een woordvoerder weten. De exacte omvang van het brandende gebied is nog onduidelijk. De natuur is erg droog en de kans op bosbranden daardoor groot.