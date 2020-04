Horeca-ondernemers kijken uit naar persconferentie, hoe zit wereld er na 28 april voor hen uit?

Met spanning wordt er uitgekeken naar de personferentie dinsdagavond waarin hopelijk meer duidelijk wordt over de toekomst voor scholen, recreatie en horeca. Die laatste twee zijn commerciële takken en de belangen zijn groot.

Simpel

Erwin Poels is voorzitter van de horeca in Cuijk en blijft rustig onder alle onzekerheid. "Achterover leunen en stilzitten is nu geen optie. Wie dat doet, gaat het niet redden. Zo simpel is het."

In Cuijk zijn de jaarlijkse Cuijkse feesten met als hoogstepunt de doortocht van de Nijmeegse vierdaagse eind juni. "De knoop moet gewoon maar doorgehakt worden. Geen evenementen tot 1 september geeft duidelijkheid. Je kunt je namelijk ook nog eens afvragen of we wel behoefte hebben in deze tijd aan drukte. Laat staan internationale drukte. Kan me voorstellen dat men daar nu liever uit de buurt blijft."

Vierdaagsefeesten Cuijk staan onder druk.

Het is een rationeel geluid uit Cuijk, waar de Bredase horeca eerder enigszins emotioneel liet weten dat de anderhalve meter economie niet haalbaar is. De Cuijkse horecabaas heeft zelf een zakelijke draai gemaakt door afhalen en brengen van eten mogelijk te maken en door drank en borrelhapjes te bezorgen bij de pubquiz. "Ik red het hier financieel niet mee hoor, maar iets is beter dan niets en ik blijf kijken waar nu de kansen liggen."



Verloren

Het afhalen en brengen principe gaat ook ingezet worden op grote recreatieparken als de Beekse Bergen in Hilvarenbeek en grote campings als ter Spegelt in Eersel. De meivakantie wordt door deze partijen al als verloren beschouwd, omdat de huidige maatregelen zeker tot 28 april duren. "Dat geeft ons wel de ruimte om na dinsdagavond uitgebreid de koppen bij elkaar te steken om definitieve plannen te maken, mochten we weer open kunnen onder nieuwe voorwaarden" , aldus een woordvoerder Linda Engels van de Beekse Bergen.

Over Speelland en de camping is nog niet duidelijk hoe de Beekse Bergen dat wil aanpakken. "Als de vakantiehuisjes weer open mogen, is die anderhalve meter geen probleem. Bij het Safaripark wordt éénrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld. De binnenverblijven blijven gesloten en er komen extra toiletten om ook ruimte bij de sanitaire voorzieningen te garanderen. We gaan daarnaast medewerkers opleiden tot crowdmanager die in de gaten moeten houden of mensen niet te dicht op elkaar staan" vertelt Linda Engels van de Beekse Bergen.

De crowdmanager

Naast nieuwe ideeën als karretjes op wieltjes, bezorging van maaltijden en snacks zit er ook een beroep in de lift; de crowdmanager. Die was er al bij grote evenementen om grote bezoekersgroepen in goede banen te leiden, maar die kan nu ook kleinschaliger aan de slag op de camping en het recreatiepark.

Het zwembad blijft voorlopig dicht op het recreatiepark van de Beekse Bergen. Bij camping Ter Spegelt wachten ze af wat het RIVM daarover gaat zeggen. "We hebben wel luxe tenten en huisjes met eigen sanitair", zegt Dorien Verschuiten van Ter Spegelt. "Als de regels wat versoepelen zijn deze waarschijnlijk als eerste in te zetten. En natuurlijk is het spannend wat premier Rutte dinsdagavond zegt, maar uiteindelijk beslist de veiligheidsregio of een eventuele versoepeling ook voor Brabant geldt. Die is hier nu strenger dan in de meeste andere provincies."

