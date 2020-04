Corona-antistoffentest uit Oss is op dit moment nog onverantwoord, vinden artsen

Dankzij een bedrijf uit Oss is het sinds vorige week mogelijk om je te laten testen op antistoffen van het coronavirus. Al tientallen mensen deden de test, maar artsen uiten nu forse kritiek op de werkwijze. "Op dit moment is het onverantwoord, het is nog veel te vroeg."

De tests worden verzorgd door Innatoss Laboratories in Oss. Met hun bus trokken ze er begin vorige week voor het eerst op uit. De bedoeling is om de komende tijd meerdere plekken in heel Brabant aan te doen. Tientallen mensen stonden al in de rij voor de test, die binnen één dag duidelijkheid geeft over de aanwezigheid van corona-antistoffen in het bloed. Heb je de antistoffen, dan zou je het virus dus al gehad moeten hebben, zo stelt Innatoss.

Wat zegt de uitslag?

De mensen die als eerste getest konden worden (kosten: 70 euro) kregen niet altijd het gewenste resultaat. Zo testten de Brabanders Gerard en Ditha allebei negatief. Gerard reageerde teleurgesteld: "Wel jammer. Als ik positief had getest, was ik er van af geweest", zo zei hij tegen Omroep Brabant.

Rogier Hopstaken, Jochen Cals (beiden huisarts) en Ron Kusters (klinisch chemicus) trekken nu aan de bel. Ze vinden dat niet duidelijk is wat een positieve of negatieve uitslag nu eigenlijk zegt. "Deze tests zijn nog onvoldoende getest op kwaliteit en de betekenis van de test voor burger en maatschappij is dus nog onbekend", zo schrijven ze.

Schijnveiligheid

Ron Kusters, Klinisch chemicus in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch waarschuwt voor schijnveiligheid: "Je kan na zo'n test zeggen of er wel of geen antistoffen zijn aangetroffen in het bloed, mits de juiste stof is gemeten. Maar wat zegt dat? De interpretatie komt daarna, dat ligt heel ingewikkeld. Ook de deskundigen van het RIVM kunnen er nog geen uitspraak over doen." Zo is onbekend of je ook met een beetje antistoffen beschermd bent tegen het virus en hoe lang je dan beschermd bent. "Bovendien kan de testuitslag fout zijn, er is altijd een foutmarge maar bij zo'n nieuwe test kennen we die nog niet."

Ook over de kwaliteit van de tests die het Osse bedrijf gebruikt zijn twijfels. "Ze gebruiken een Chinese test met bloed uit een vingerprik. De diagnostische waarde en betrouwbaarheid van deze tests zijn echter nog niet bekend", zo valt te lezen in het artikel. Rogier Hopstaken, huisarts uit Etten-Leur: "Het RIVM onderzoekt op dit moment een aantal tests. Misschien is deze test technisch in orde, maar dat weten we nog niet. En nog belangrijker: het is niet duidelijk wat de uitslag precies betekent voor de geteste persoon en zijn of haar omgeving. Dan heb je straks in feite vier weken op de snelweg gereden, zonder rijbewijs. Op dit moment is het echt nog onverantwoord."

'Niet er op los gaan leven'

Zelf benadrukte Innatoss eerder dat het niet de bedoeling is dat mensen die het virus gehad hebben er nu weer op los gaan leven: "Dat zou heel egoïstisch zijn. Jij hebt dan wel antistoffen, maar je kan het virus nog wel overbrengen, bijvoorbeeld bij het vastpakken van een besmet winkelwagentje."

Kusters: "Dit bedrijf zei eerder dat mensen die positief zijn getest weer gewoon aan het werk kunnen, dat was voor ons de reden om de pen te klimmen. Alle goede bedoelingen ten spijt, we moeten echt oppassen met dit soort tests, je geeft de mensen schijnzekerheid."