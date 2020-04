Eerste tests om te zien of je corona hebt gehad: 'Geeft me een prettig en veilig gevoel'

Bumper aan bumper komen de auto's van zijn personeel en de familieleden voorbij bij het geïmproviseerde lab, dat veel weg heeft van een drive-in van de bekende fastfoodrestaurants. Het verschil is dat op deze plek medewerkers van Innatoss en studenten klaarstaan om een druppeltje bloed af te nemen.

Onder de mensen in de rij zijn ook de ouders van Alexander. Zij hoefden geen seconde na te denken toen ze de vraag kregen of ze mee wilden doen: "We zijn in februari op wintersportvakantie geweest in Noorwegen. Daar ben ik vrij ziek geweest. Ik ben niet meer op de ski's gaan staan. Ik realiseerde me totaal niet wat er aan de hand was. Maar als ik zie hoe alles zich heeft ontwikkeld, dan ben ik best wel benieuwd, nu."

Zijn vrouw vult aan: "Het is toch allemaal best eng. Het virus is iets dat ineens op je kan vallen. Dus ik wil het graag weten. Het geeft me een prettig en veilig gevoel."

Het geeft mensen rust. Mensen kunnen dan beter hun eigen beslissingen nemen.

38 van de 44 werknemers deden mee en nog eens 48 familieleden meldden zich aan. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen het bedrijf is de uitslag van de test niet van belang. "We produceren steriele geneesmiddelen. Al heb je bij ons alleen een verkoudheidje hebt, dan kun je sowieso al niet meer in onze cleanroom werken. Ik wil gewoon bijdragen in die data."

Met de test wordt binnen een paar minuten duidelijk of er antistoffen in het lichaam zijn en of je dus besmet bent geweest met het coronavirus. Heel belangrijk om te weten, vindt directeur Alexander Willemse. "Het geeft mensen rust. Mensen kunnen dan beter hun eigen beslissingen nemen."

Voor Willemse, zijn personeel en hun families breken spannende uren aan. Woensdag krijgen zij te horen of ze positief getest hebben op het coronavirus. Testen ze positief? Dan krijgen zij een aanvullende test voor thuis. "Ik hoop dat ik die krijg", vertelt de directeur. "Dan weet ik dat ik het virus heb gehad en dus al antistoffen in mijn lichaam heb."

Het is van belang om te weten hoeveel mensen immuniteit hebben opgebouwd.

Willemse wil door zijn werknemers te laten testen ook bijdragen aan het onderzoek naar het coronavirus. "We dragen bij het aan verkrijgen van die immuniteitsgegevens. Want zeker hier in het hart van de corona-uitbraak is het gewoon van belang om te weten hoeveel mensen immuniteit hebben opgebouwd."

Directrice Anja Garritsen van Innatoss staat met een wat apart gevoel te kijken als het eerste bijna complete bedrijf wordt gecheckt. ''Ik vind het ongelooflijk spannend", vertelt ze als ze naar het mobiel laboratorium kijkt. "We zijn gewend om vanuit een lab te werken en nu staan we hier met een heel fancy camper."

Aan het eind van de week trekt de karavaan richting Tilburg en de rest van de provincie. Een test kost 70 euro en iedereen kan zo’n test laten doen als het mobiele lab in de buurt is. Kijk hier voor meer informatie.

