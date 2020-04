Was het griep of toch corona? Een test van Innatoss geeft zekerheid

Dorien nam zelf contact op met Innatoss. De lijntjes waren kort, want ze kent de directrice. Door het gebrek aan coronatesten zijn veel mensen wel ziek geweest, maar hebben nooit gehoord of dat een gewoon griepje was of een besmetting met het coronavirus. "Mensen willen weten wanneer ze hun normale leven weer een beetje kunnen oppakken", zegt Dorien.

Testen beschikbaar voor iedereen

Zelftesten zijn onbetrouwbaar en in Nederland zelfs verboden. Daarom richtte Dorien de Stichting IMTest op. Met het doel om testen beschikbaar te krijgen voor iedereen. Dat is met medewerking van Innatoss nu gelukt.

De test, een plat schijfje met twee druppelgaatjes, is klein en praktisch en voor ruim 99 procent betrouwbaar. Met één klein prikje in het topje van de ringvinger neemt Kim van den Berg een druppeltje bloed af dat voorzichtig in één van de gaatjes wordt gedruppeld. In de andere gaat een speciale vloeistof. "Een controlestreepje geeft aan of de test goed is uitgevoerd. Binnen 20 minuten weten we nu of er antistoffen in het bloed zitten en er dus een coronabesmetting is geweest.

Testen is geen grap

Via de website van Innatoss kunnen mensen zich de dag na Pasen aanmelden voor een test in een van de mobiele laboratoria. Al waarschuwt Dorien wel dat het 'geen grap' is. "We doen wel een klemmend beroep op mensen om zich alleen aan te melden als ze daadwerkelijk flinke klachten hebben gehad die horen bij het coronavirus."

Ook moeten de testpersonen al twee weken geen klachten meer hebben. "De antistoffen zijn pas na vier weken zichtbaar in het bloed", zegt Dorien. Te vroeg testen geeft dus een onbetrouwbare uitslag. Bij een positieve testuitslag in het mobiele lab, volgt nog een tweede uitgebreidere test in het lab van Innatoss. Öm héél zeker te weten dat de uitslag klopt."

Schijnveiligheid

Een positieve test geeft duidelijkheid, maar géén veiligheid voor de omgeving. Het is dan ook niet de bedoeling dat mensen die het virus al gehad hebben er op los gaan leven omdat ze menen dat ze het toch niet meer kunnen krijgen. "Dat zou heel egoïstisch zijn", zegt Dorien. "Jij hebt dan wel antistoffen, maar je kan het virus nog wel overbrengen."

"Denk aan het vastpakken van een besmet winkelwagentje. Als je vervolgens bij je bejaarde moeder op de thee gaat en de theepot vastpakt, kan je via die weg alsnog je moeder besmetten", zegt Dorien. Daarom benadrukt ze dat ook mensen die het virus al gehad hebben zich aan alle richtlijnen van het RIVM moeten houden.

Hoop en vertrouwen

"Het geeft hoop en vertrouwen als mensen weten dat ze het gehad hebben en geen bron van besmetting meer zijn." Daarnaast benadrukt Dorien dat het ook heel fijn is om te weten dat je er misschien met milde klachten vanaf bent gekomen. "Dit virus is namelijk ook gewoon heel eng. Er gaan mensen aan dood."

