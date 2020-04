4,5 miljoen euro verduisterd bij participatiebedrijf KempenPlus

De 49-jarige man uit Bladel die vorige week werd aangehouden in de fraudezaak bij participatiebedrijf KempenPlus wordt ervan verdacht dat hij 4,5 miljoen euro heeft verduisterd en witgewassen. Dit zou hij hebben gedaan tussen juli 2014 en april van dit jaar. Dit meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag.

De grote fraudezaak bij het participatiebedrijf kwam vorige week naar buiten toen twee medewerkers van het bedrijf werden aangehouden. Behalve van witwassen en verduistering wordt de 49-jarige man uit Bladel ook verdacht van valsheid in geschrifte. Zijn voorarrest werd dinsdag met twee weken verlengd.

De maandag aangehouden hoofdverdachte in de fraudezaak, een man van 52 uit Weert, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt ervan verdacht dat hij de man uit Bladel langere tijd heeft afgeperst en zo gedwongen heeft om geld te verduisteren. Dat geld moest vervolgens worden afgestaan.

Vrouw weer op vrije voeten

De voormalige partner van de 52-jarige man uit Weert werd maandag ook aangehouden. Ook zij, een vrouw van 53 uit Bladel, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De vierde verdachte die tot nu toe in deze zaak werd aangehouden, een man van 63 uit Valkenswaard, werd vrijdag vrijgelaten. Wel is hij nog steeds verdachte in de fraudezaak.

KempenPlus is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De man en de vrouw die maandag werden aangehouden, werken niet bij het participatiebedrijf. De twee andere verdachten zijn wel medewerkers van het bedrijf.

LEES OOK: Vier gemeenten zwaar gedupeerd door miljoenfraude KempenPlus