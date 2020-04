Opluchting bij veel basisscholen nu einde van corona-sluiting in zicht is, maar vragen zijn er ook

Zo vlak na de persconferentie van de premier staat de telefoon van Tijs roodgloeiend: “Morgenochtend staat meteen een overleg gepland, we willen het liefst voor het weekend per school in onze koepel weten hoe we de heropening gaan aanpakken.” Het idee is dat kinderen aanvankelijk de helft van de tijd naar school gaan, zodat niet te grote groepen tegelijk samen zijn.

Maatwerk per school

Ook bij scholenkoepel PCPO in de regio Breda wordt al gepuzzeld hoe ze kinderen de helft van de tijd naar school kunnen laten komen, vertelt bestuurder Arnoud Wever. “Er zijn veel mogelijkheden om de school gedeeltelijk open te doen. Ga je klassen splitsen op achternaam? A tot en met K en L tot en met Z? Of gaan we het anders doen? We waren hier natuurlijk al over aan het nadenken, dus we gaan alle opties met elkaar bekijken.”

Ook Wever benadrukt dat er wat hem betreft maatwerk nodig zal zijn: per school moet worden bekeken hoe de school weer open kan.

Toch is er ook nog veel onduidelijk. “Als collega’s bijvoorbeeld klachten hebben, dan moeten die op corona getest kunnen worden. Ik was net de vraag aan het uitzetten hoe ik dan aan zulke testen kom”, zegt Wever. En Tijs vult aan: “Het is ook even afwachten hoe ouders zullen reageren. Er waren ook ouders die hun kinderen thuis hielden nog voordat de scholen gesloten werden. Dat vertrouwen zal moeten herstellen.”

Samen jaar afsluiten

Maar bovenal is hij blij dat de leerlingen nog voor de zomervakantie nog terug op school kunnen komen: “We hebben dan nog een paar weken de tijd om te zien hoe het met iedereen is. Hoe ze de tijd thuis door zijn gekomen. En het geeft ons gelegenheid om samen het schooljaar af te sluiten.”

Verslaggever Tom van den Oetelaar sprak met de directeur van basisschool De Beemd in Schijndel.

