Basisscholen en kinderdagverblijven vanaf 11 mei open, volwassenen nog niet af van social distancing

Gehoopt wordt dat het voortgezet onderwijs op 1 juni de deuren kan openen.

Eerder op dinsdag lekte het advies dat de aangewezen deskundigen in het Outbreak Management Team aan het kabinet gaven al uit. "Het openen van de opvang en de basisscholen zal waarschijnlijk niet leiden tot aanzienlijke extra ziektelast en belasting van de zorg", zo staat in het document, dat hier te lezen is. Daarmee leek de weg voor een heropening al vrij. Tijdens de persconferentie van Rutte werd duidelijk dat personeel in het basisonderwijs bij klachten getest kan worden op het coronavirus, die capaciteit is er nu.

Kinderen kinderen krijgen dus weer veel bewegingsruimte. Dat geldt niet voor volwassenen, zij moeten zich blijven houden aan de regels rond social distancing. Dat betekent: anderhalve meter afstand houden, liever niet op visite maar in elk geval niet met meer dan drie mensen tegelijk en zoveel mogelijk binnen blijven.

Op 15 maart was daar het nieuws: vanaf morgen zijn de scholen in Nederland dicht. Het kabinet zwichtte met dat besluit voor de druk vanuit het onderwijs en de gevoelens die leefden bij ouders. Het RIVM vond dat de scholen open konden blijven, omdat de rol van kinderen bij de verspreiding van het coronavirus heel beperkt zou zijn.

In Brabant loopt nog een onderzoek naar die rol van kinderen, waarvan nog niet alle resultaten er zijn. Eerder leek het erop dat de politiek de uitkomsten van dat onderzoek af zou wachten, voor er een besluit over heropening van de scholen en kinderdagverblijven genomen zou worden. Maar nu lijkt er toch voldoende zekerheid.

Verdeeldheid

In de aanloop naar de persconferentie, bleek onderwijsland diep verdeeld. Sommigen leraren stonden te popelen om weer te beginnen. Maar er bleek ook nog veel angst voor besmetting te zijn, vooral bij oudere juffen en meesters.

Scholen werkten achter de schermen de afgelopen tijd aan plannen voor fysiek onderwijs in het coronatijdperk. Zo werd al nagedacht over onderwijs in kleinere groepjes, maar bijvoorbeeld ook over looproutes binnen de school die ervoor moeten zorgen dat leerlingen niet te dicht bij elkaar komen.