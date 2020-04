2020 gaat de boeken in als het jaar zonder festivals en evenementen: 'Het is een slechte avond'

De BrabantseDag in Heeze was dit jaar op zondag 30 augustus gepland. Voor het eerst in 63 jaar gaat de jaarlijkse optocht niet door. “Veel van onze bouwclubs waren al met de voorbereidingen bezig. Het echte bouwen aan de wagens zou pas in juni beginnen. We hebben besloten om het thema ‘Met verve’ in zijn geheel door te schuiven naar volgend jaar. Dit besluit zat er aan te komen, toch voelt het als een knoop in mijn maag”, zegt Van Schie. “Er is teleurstelling, maar ook alle begrip voor de situatie.”

Best Kept Secret

Maurits Westerik, festivaldirecteur van Best Kept Secret, spreekt van 'een slechte avond'. “Aan de andere kant is de kogel nu wel door de kerk. De onduidelijkheid is nu weggenomen. We waren goed op weg, de voorbereidingen verliepen vlot en de kaartverkoop ging ook goed. We hadden een goed programma staan en gaan snel in gesprek om zoveel mogelijk bands mee te nemen naar volgend jaar.” In 2021 wordt het festival gehouden van 11 tot en met 13 juni, zoals gebruikelijk in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

Breda Live en Dancetour Tilburg

"Het wordt een heel erg lege zomer op deze manier", zegt Maghiel Koekkoek, een van de organisatoren van Breda Live en Dancetour Tilburg. Ook door deze twee festivals gaat een streep. "Het is best heftig, zowel voor de organisatie als voor de festivalliefhebber. Een festival is toch een plek waar je elkaar ontmoet." Over de afwikkeling van de festivals zoals de kaartverkoop en de geboekte artiesten kan hij nog weinig zeggen. "We hebben al wel wat voorwerk gedaan richting 2021. Woensdag komen we met meer info."

Theaterfestival Boulevard

Voor het eerst in de 35-jarige geschiedenis van het Theaterfestival Boulevard in Den Bosch is er dit jaar geen festival in augustus. Directeur Viktorien van Hulst: “De afgelopen weken namen we als team al in stappen afscheid van een mooie internationale editie, die zo goed als rond was. En toch viel het definitief uitspreken van de woorden geen Boulevard 2020 ons natuurlijk zwaar."

Boulevard onderzoekt of er deze zomer binnen de huidige richtlijnen toch op kleine schaal een ontmoeting kan zijn tussen makers en publiek. De precieze invulling hiervan wordt later bekend. De 36e editie van het festival is van 5 tot en met 15 augustus 2021.

