Meldplicht en celstraffen voor asielzoekers, die eieren en aardappelen stalen

Vier bewoners van het asielzoekerscentrum in Overloon krijgen een meldplicht. Ook moeten ze voortaan verblijven in een een-persoonskamer. Bovendien worden ze bij een nieuw crimineel feit mogelijk overgeplaatst naar het azc in Hoogeveen waar een strenger regime geldt. Verder is de beveiliging van het azc gevraagd ze extra in de gaten te houden.

De maatregelen volgen op de aanhouding van het viertal wegens diefstallen in Overloon en Vierlingsbeek, eind maart en eerder deze maand. Ze hadden uit een supermarkt en een automaat eieren en aardappelen gestolen. Drie van hen hebben drie dagen vastgezeten; een vierde komt woensdag vrij. Hij heeft er dan acht dagen voorarrest opzitten.

'Niets meer veroorloven'

De politierechter in Den Bosch boog zich woensdag over deze zaken en legde gevangenisstraffen tot dertig dagen op, waarvan een deel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De asielzoekers zijn 21, 23, 24 en 26 jaar. Drie van de vier waren nog niet eerder in aanraking met Justitie geweest. Ze mogen dus terugkeren naar het azc in Overloon, maar ze kunnen zich niets meer veroorloven, zo laten woordvoerder Anton Masteling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en ketenmarinier Jur Verbeek weten.

Verbeek is namens het ministerie van Justitie en Veiligheid aangesteld om in Overloon, maar bijvoorbeeld ook in Budel, orde op zaken te stellen. Hij zegt korte metten te willen maken met asielzoekers die lak hebben aan (gedrags)regels.

'Voortvarend te werk'

“Dat is echt niet zo ingewikkeld. Het gaat om een kleine groep, uit zogeheten veilige landen als Marokko, Algerije en Afghanistan. Zij verpest het voor de rest”, aldus de ‘sheriff’. Verbeek is blij dat de politie en het Openbaar Ministerie voortvarend te werk zijn gegaan door het viertal snel op te spoor en berecht te krijgen. Net als Masteling is hij van mening dat er ook een goed contact is met de gemeente Boxmeer, waar Overloon onder valt.

Verbeek en Masteling hopen dat de gerechtelijke uitspraken en de disciplinaire maatregelen het gemor over het asielzoekerscentrum in Overloon enigszins temperen. De dorpsraad is de frequent terugkerende overlast van de bewoners beu en de VVD in de gemeenteraad van Boxmeer heeft al een aantal keren gevraagd het azc te sluiten.

Verbeek maakt zich geen illusies dat de rust ineens zal zijn weergekeerd, “maar”, verzekert hij, “we zitten er dicht bovenop. Bovendien: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

LEES OOK:

Overlastgevende asielzoekers Overloon moeten met carnaval verplicht binnenblijven

Minder overlast van asielzoekers in Maarheeze door nieuwe aanpak