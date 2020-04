Zo bestrijdt Defensie met pantservoertuigen de vuurzee in de Peel

Genisten van het 41 Pantsergenie-bateljon graven de zogenoemde stoplijnen in het natuurgebied, samen met mensen van Staatsbosbeheer en brandweer. De hoop is dat de brand op die manier niet verder kan.

Ook vanuit de lucht wordt het vuur bestreden. Chinook-helikopters worden ingezet om te blussen. Ze vervoeren waterzakken met bluswater en storten dit boven de vuurhaard uit. In één waterzak past 10.000 liter water.

Afgelopen nacht kon vanwege de duisternis niet meer geblust worden met de blushelikopters. Woensdagmorgen zijn de Chinooks opnieuw de lucht ingegaan.

Meer brandhaarden en harde wind

De brand in het natuurgebied woedt al anderhalve dag en het lukt vooralsnog niet om de vlammen onder controle te krijgen. "De brand is zeer lastig te bestrijden. Er zijn meer brandhaarden en we komen niet bij de bron, omdat het gebied ontoegankelijk is", aldus de politie. "De wind vliegt alle kanten op, waardoor de brand onvoorspelbaar is."

Brandweerlieden proberen vanaf de grond het vuur uit te slaan, omdat wagens het drassige gebied niet in kunnen. Inmiddels is 350 tot 400 hectare verloren gegaan. Tientallen omwonenden zijn geëvacueerd.

