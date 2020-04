Nog 100 coronapatiënten op Brabantse intensive cares, tien mensen overleden

Sinds 25 maart lag het aantal patiënten op de intensive cares in de Brabantse ziekenhuizen boven de honderd. Op de piek waren dat er bijna 190. Sinds ruim anderhalve week is er sprake van een steeds verdere daling van het aantal ic-patiënten. Van het verplaatsen van patiënten naar buiten de provincie is amper nog sprake.

In de afgelopen dag zijn 84 nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, blijkt uit de statistieken. In diezelfde periode mochten 88 mensen naar huis. Het totaal aantal coronapatiënten op alle ziekenhuisafdelingen is iets gedaald naar 408. “De daling zet door, maar het gaat wel heel langzaam. Je zou willen dat het nu wat sneller zou gaan”, licht de ROAZ-woordvoerder toe.

Aantal opnames punt van zorg

De zorgen zitten met name bij het aantal nieuwe patiënten dat nog altijd in de ziekenhuizen terechtkomt. “Met name het aantal nieuwe opnames stemt nog altijd niet vrolijk. Hoewel het er minder zijn dan enkele weken geleden, blijft het aantal elke dag nog hoog”, zegt de woordvoerder.

Het aantal sterfgevallen in de ziekenhuizen ligt de laatste week ook lager. Dinsdag overleden tien mensen in de Brabantse ziekenhuizen. De vier dagen ervoor lag dat aantal ook telkens onder de tien.

Reguliere zorg

Vanwege de daling van het aantal coronapatiënten wordt de reguliere zorg in de ziekenhuizen weer voorzichtig opgestart. Zo zijn mondjesmaat poliklinieken weer open en wordt ook gekeken welke operaties weer hervat kunnen worden.

