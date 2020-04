Martijn Leensen is de beste natuurkundedocent, lang voor de coronacrisis gaf hij al online les

Voor veel leraren is het online lesgeven nu iets nieuws, maar Martijn Leensen doet dat al sinds 2013. Hij is verkozen tot Natuurkundedocent van het jaar 2020 en geeft les op het Ds. Pierson College in Den Bosch. Zijn video's zijn inmiddels bijna een half miljoen keer bekeken en komen nu in coronacrisis heel goed van pas.

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging roemt Leensen om zijn interactieve en gestructureerde manier van lesgeven. Daarnaast blogt de docent en heeft hij tientallen video's op zijn Youtube-kanaal over Natuurkunde, maar ook over hoe je effectiever kan leren. De leraar is erg geïnteresseerd in onderwijsvernieuwing en -verbetering. Ook om zijn vak voor leerlingen makkelijker en leuker te maken.

"Ik ben in 2013, toen ik nog les gaf op het Van Maurick College in Vught, met die video's begonnen. De leerlingen nemen niet thuis de stof door en de vragen stellen ze dan in de les. Toen was dat nieuw, nu is dat principe veel gangbaarder." Hierdoor blijft er in de klas meer tijd over voor vragen en praktijkvoorbeelden.

Held

"Soms krijg ik berichtjes van leerlingen van ver buiten Brabant die mij een held noemen. Of ze zeggen dat ik ze gered heb met mijn video's", vertelt Leensen. Hij vindt het een groot compliment. Ook zijn eigen havo- en vwo-leerlingen op het Ds. Pierson College kijken de filmpjes. "Ze moeten wel, anders lopen ze straks achter bij de rest van Nederland", zegt hij lachend.

In de video zie je een voorbeeld van een les van Martijn Leensen:

De collega's van Martijn Leensen hebben hem genomineerd voor de titel van Natuurkundedocent van 2020. Zijn leerlingen hebben promotievideo's opgenomen om de jury te overtuigen. "Daarmee had ik eigenlijk al gewonnen voor mijn gevoel. Als je zoveel complimenten en waardering krijgt van je collega's en de kinderen waarvoor je het doet, dan is de prijs eigenlijk bijzaak." Al is hij wel heel blij en vereerd met zijn titel.

Nu noodzaak

Waar de video's en het online les geven eerst een soort van extra service waren van de natuurkundedocent, zijn ze nu een bijna noodzaak door de coronacrisis. "De eerste reactie van de kinderen was dan ook dat er voor hun niet zoveel anders was, omdat ze al op afstand les van mij kregen." Het Pierson is een Google Reference School, en daardoor kan er veel online gedaan worden via Google.

"Ik ben al jaren bezig om het onderwijs uit het klaslokaal te halen en kinderen thuis te bereiken via een digitale leeromgeving. Dat zit nu wel in een stroomversnelling." Wel mist hij het contact met de leerlingen ondanks het videobellen. "Je verantwoordelijkheid eindigt niet bij de deur van het lokaal en met een digitale lesomgeving kan dat ook, maar ik sta wel het liefste voor de klas."

Illuster rijtje

Leensen wil zo goed, leuk en effectief mogelijk lesgeven. "Met als doel dat kinderen het beste uit zichzelf halen. Ik wil ze motiveren en dat ze dan niet goed in natuurkunde zijn of het vak niet leuk blijken te vinden, maakt nog niet eens heel veel uit." Die drang om zichzelf en zijn vak te blijven ontwikkelen om leerlingen beter les te geven, kreeg veel waardering van de jury en zijn leerlingen zijn erg enthousiast over hun leraar.

Met de titel wint de natuurkundedocent zelf 1000 euro en 1500 euro voor de school. Alleen dat hij in een illuster rijtje collega-natuurkundedocenten staat en genomineerd is door zijn collega's op het Pierson, vindt hij veel belangrijker. "Ik sta nu wel in een rijtje natuurkundedocenten die ik echt bekend zijn in het wereldje en waar ik tegenop kijk. Dat nemen ze mij nooit meer af."