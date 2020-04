LIVEBLOG CORONAVIRUS: 123 nieuwe coronadoden, aantal ziekenhuisopnames stijgt met 137

Drie coronapatiƫnten zijn op woensdag overleden in Brabantse ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal sinds 12 maart, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het virus.

De voornaamste feiten op een rij:

Het kabinet wil dat basisschoolleerlingen in juni weer de hele week naar school gaan. Dat zeggen bronnen tegen de NOS.

De meeste coronamaatregelen worden tot 20 mei verlengd.

Drie coronapatiënten zijn op woensdag overleden in de Brabantse ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal sinds 12 maart.

Het officiële dodental in Nederland door het coronavirus is tot woensdagmiddag met 138 gestegen tot 4054.

14.25

Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met het virus. Het RIVM ziet dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met coronapatiënten bijkomen. Het instituut ziet wel verspreiding van COVID-19 binnen verpleeghuizen. Het aantal verpleeghuisbewoners dat overlijdt, blijft stabiel hoog.

13.57

Het dodental als gevolg van het coronavirus stijgt met 123 naar 4177. Dat blijkt uit de nieuwe RIVM-cijfers van donderdagmiddag. Ook zijn 137 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. De werkelijke aantallen zijn veel hoger, omdat niet iedereen wordt getest. De Brabantse cijfers worden later bekendgemaakt.

13.38

Rechtbanken gaan langzaam weer terug naar normaal. Verdachten en andere procespartijen worden vanaf 11 mei weer op beperkte schaal toegelaten in de rechtbanken. Het gaat om zaken waarin de fysieke aanwezigheid van bijvoorbeeld de verdachte onmisbaar wordt geacht. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit.

13.15

Studenten sturen donderdag massaal twitterberichten aan Kamerleden om die te wijzen op hun zorgwekkende financiële situatie in de coronacrisis."Veel studenten staat het water aan de lippen. Ze hebben al twee maanden geen werk en inkomsten meer", zegt Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Young & United, tegen persbureau ANP.

12.45

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen er vorige week minder bedrijven failliet dan een week eerder. In de week tot en met 17 april zijn 60 bedrijven en instellingen bankroet verklaard. Dat waren er 29 minder dan in de voorgaande week.

12.38

Ook de Boxmeerse Vaartprocessie gaat dit jaar niet door. De processie zou, zoals gebruikelijk, op de tweede zondag na Pinksteren worden gehouden. Tijdens deze religieuze optocht wordt gevierd dat er in Boxmeer ooit een wonder heeft plaatsgevonden. Er doen jaarlijks honderden vrijwilligers aan mee en de katholieke optocht trekt altijd duizenden bezoekers, onder meer uit Duitsland. De processie wordt zelden afgelast, de laatste keer was dat in 2009 (vanwege het slechte weer). De organisatie broedt nog wel op een bescheiden alternatief.

12.10

GGz-instellingen vrezen na de coronacrisis een forse toeloop van mensen met ingewikkelde psychische problemen. Een derde van hen blijft nu uit angst voor het coronavirus weg en ontwikkelt ernstigere klachten. De GGz doet daarom een oproep: 'Zoek hulp en meld je bij de huisarts.' Het gevaar is dat de zorg de piek na de crisis niet aankan.

11.49

Drie coronapatiënten zijn op woensdag overleden in de Brabantse ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal sinds 12 maart. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Brabant. Verder lijkt de positieve trend van sterk dalende aantallen coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen deze week wat te stagneren.

11.40

In België is het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt voor het eerst sinds eind maart gedaald tot onder de duizend. De afgelopen 24 uur mochten 27 mensen de ic verlaten. De gezondheidsautoriteiten maakten verder bekend dat de afgelopen 24 uur 230 nieuwe sterfgevallen zijn gemeld.

11.21

De coronacrisis zorgt voor strakblauwe luchten. Volgens Weeronline is de lucht blauwer dan normaal doordat er veel minder wordt gevlogen en er minder CO2-uitstoot is. Een staalblauwe hemel komt met droog en stabiel weer vaker voor, maar dag in dag uit is volgens het weerbureau bijzonder.

11.15

Vanwege het tekort aan beschermende hulpmiddelen heeft het Radboudumc een gezichtsschild (faceshield) ontwikkeld. Een bedrijf uit Waalwijk gaat er 100.000 van produceren. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft inmiddels een eerste order geplaatst voor de zorginstellingen in Nederland.

11.06

Het kabinet wil dat basisschoolleerlingen in juni weer de hele week naar school gaan. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Het zou alleen gebeuren als de eerste weken na de heropening zonder problemen verlopen.

09.30

Duitsland zit nog niet in de eindfase van de coronapandemie, maar staat aan het begin. Dat zei bondskanselier Angela Merkel donderdag. Ze riep de bevolking op vol te houden en discipline te tonen.

08.36

Bioscopen laten gemiddeld 70 tot 75 procent minder bezoekers in een zaal toe, als ze na 20 mei weer open mogen. Dat meldt BNR. De nieuwszender baseert zich op het conceptprotocol anderhalve meter dat bioscopen en filmhuizen bij de overheid hebben ingediend.

08.15

De coronamaatregelen nemen een stevige hap uit de omzet van groothandelsbedrijf Sligro. De onderneming denkt 45 miljoen euro aan omzet mis te zijn gelopen. Sligro is een belangrijke leverancier van horeca-ondernemingen, die medio maart hun deuren vanwege de crisis moesten sluiten.

08.08

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland blijft volgens de officiële cijfers sterker oplopen. Dat meldt het ANP. Op donderdag zijn 2352 nieuwe gevallen gemeld. Het totaal aantal besmettingen is nu 148.046.

07.05

Vanwege het coronavirus gaat de Boerendag in Rijsbergen begin augustus niet door. Deze beslissing volgt op het besluit van de regering om alle evenementen tot 1 september te verbieden. Dit geldt voor het evenement op zaterdagmiddag 1 augustus, de afterparty en het geplande nieuwe zondagprogramma op zondagmiddag 2 augustus.

06.13

Alle lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden moeten deelnemen aan een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong en de verspreiding van het coronavirus. Dat zegt de Australische premier Scott Morrison. Morrison verwijst daar vooral mee naar China, waar het virus eind vorig jaar opdook. Australië heeft zich ontpopt tot een van de grootste critici van Peking als het gaat over de bestrijding van het longvirus.

05.14

Het coronavirus was al op 15 februari in Nederland, twaalf dagen voordat de eerste patiënt officieel positief werd getest. Zo waarde het virus lange tijd ongemerkt rond en kon het zijn verwoestende werk doen. Dat schrijft het AD op basis van conclusies van modellenmakers van het RIVM na het onderzoeken van de eerste Nederlandse coronapatiënten.

03.30

De UEFA vergadert in de loop van donderdag over het voortzetten van de Europese voetbalcompetities in Europa. Ongetwijfeld komt ook ter sprake dat dit in Nederland niet meer mogelijk is en wat de consequenties daarvan zijn.

00.01

Meer Europese en internationale samenwerking is nodig om tijdens de coronacrisis de handel en het grensoverschrijdend verkeer van personen goed te laten verlopen. Anders komt de klap van de mondiale crisis nog harder aan. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een speciale actieagenda, die ze aanbieden aan minister aan Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel.

23.06

Er zijn bij het Consortium Huisartsengeneeskunde nu 1900 meldingen gedaan van mensen die corona-positief zijn, of bij wie een sterke verdenking van een corona-besmetting is, die als gevolg daarvan zijn overleden of ervoor kozen niet meer naar het ziekenhuis te gaan. Dat blijkt uit cijfers van huisartsen in Nederland op basis van gegevens uit de eigen praktijken meldt BNR. Het aantal kan nog oplopen omdat nog niet alle huisartsen hun gegevens hebben doorgegeven.