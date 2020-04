LIVEBLOG CORONAVIRUS: 'Virus was al veel eerder in Nederland'

Alle lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moeten deelnemen aan een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong en de verspreiding van het coronavirus. Dat benadrukt de Australische premier Scott Morrison. Uit onderzoek blijkt dat het virus in Nederland al twaalf dagen zou hebben rondgewaard voordat de eerste patiƫnt positief werd getest. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het virus.

De voornaamste feiten op een rij:

De meeste coronamaatregelen worden tot 20 mei verlengd.

De basisscholen in Nederland gaan weer open vanaf 11 mei. Om te beginnen de helft van de tijd.

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft langzaam dalen.

Het officiële dodental in Nederland door het coronavirus is tot woensdagmiddag met 138 gestegen tot 4054.

08.15

De coronamaatregelen nemen een stevige hap uit de omzet van groothandelsbedrijf Sligro. De onderneming denkt 45 miljoen euro aan omzet mis te zijn gelopen. Sligro is een belangrijke leverancier van horeca-ondernemingen, die medio maart hun deuren vanwege de crisis moesten sluiten.

08.08

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland blijft volgens de officiële cijfers sterker oplopen. Dat meldt het ANP. Op donderdag zijn 2352 nieuwe gevallen gemeld. Het totaal aantal besmettingen is nu 148.046.

07.05

Vanwege het coronavirus gaat de Boerendag in Rijsbergen begin augustus niet door. Deze beslissing volgt op het besluit van de regering om alle evenementen tot 1 september te verbieden. Dit geldt voor het evenement op zaterdagmiddag 1 augustus, de afterparty en het geplande nieuwe zondagprogramma op zondagmiddag 2 augustus.

06.13

Alle lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden moeten deelnemen aan een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong en de verspreiding van het coronavirus. Dat zegt de Australische premier Scott Morrison. Morrison verwijst daar vooral mee naar China, waar het virus eind vorig jaar opdook. Australië heeft zich ontpopt tot een van de grootste critici van Peking als het gaat over de bestrijding van het longvirus.

05.14

Het coronavirus was al op 15 februari in Nederland, twaalf dagen voordat de eerste patiënt officieel positief werd getest. Zo waarde het virus lange tijd ongemerkt rond en kon het zijn verwoestende werk doen. Dat schrijft het AD op basis van conclusies van modellenmakers van het RIVM na het onderzoeken van de eerste Nederlandse coronapatiënten.

03.30

De UEFA vergadert in de loop van donderdag over het voortzetten van de Europese voetbalcompetities in Europa. Ongetwijfeld komt ook ter sprake dat dit in Nederland niet meer mogelijk is en wat de consequenties daarvan zijn.

00.01

Meer Europese en internationale samenwerking is nodig om tijdens de coronacrisis de handel en het grensoverschrijdend verkeer van personen goed te laten verlopen. Anders komt de klap van de mondiale crisis nog harder aan. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een speciale actieagenda, die ze aanbieden aan minister aan Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel.

23.06

Er zijn bij het Consortium Huisartsengeneeskunde nu 1900 meldingen gedaan van mensen die corona-positief zijn, of bij wie een sterke verdenking van een corona-besmetting is, die als gevolg daarvan zijn overleden of ervoor kozen niet meer naar het ziekenhuis te gaan. Dat blijkt uit cijfers van huisartsen in Nederland op basis van gegevens uit de eigen praktijken meldt BNR. Het aantal kan nog oplopen omdat nog niet alle huisartsen hun gegevens hebben doorgegeven.