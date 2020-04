Politie reageert op filmpje van uit de hand gelopen arrestatie in Den Bosch: 'Heftige beelden'

De politie heeft donderdag gereageerd op de beelden van een geweldincident tussen politieagenten en leden van een Bossche familie. Dinsdag liep een politiecontrole aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch flink uit de hand. "We kennen de inhoud van het filmpje en realiseren ons dat deze beelden heftig kunnen overkomen", zegt de politie.

Woensdag schreef de politie in een verklaring dat agenten waren aangevallen door de familieleden. Agenten waren bij het huis aan de Oude Vlijmenseweg omdat er een hennepkwekerij zou zijn. Die werd niet gevonden.

De vrouw van het gezin negeerde waarschuwingen van agenten over anderhalve meter afstand en werd door een agent geduwd. Ze viel op de grond. Haar zonen zouden volgens de politie daarna 'vrijwel direct op politiemensen zijn gedoken, waarbij rake klappen vielen'. "Een agent kreeg een stomp tegen zijn gezicht en ook een andere agent werd geslagen. De vader bedreigde een agent met de dood en nam een vechthouding aan", aldus de politie. De politieagenten deden aangifte tegen de familieleden.

Familie is het er niet mee eens

Volgens de familie Josipovic klopt dit verhaal niet en gebruikte de politie extreem veel geweld tijdens de arrestaties. Een getuige die zich meldde bij Omroep Brabant sluit zich zich bij dat verhaal aan. De familie besloot daarom beelden van de arrestatie naar buiten te brengen.

Daarover zegt de politie donderdag: "Wij kennen de inhoud van het filmpje en realiseren ons dat deze beelden heftig kunnen overkomen. Wat daar precies is gebeurd, wordt grondig onderzocht en we willen in dit stadium niet vooruitlopen op de uitkomsten daarvan. We vinden het wel belangrijk om te benadrukken dat deze beelden slechts een klein deel laten zien van alles wat er gebeurd is. Dat speelde zich namelijk niet alleen buiten, maar ook ín die woning af. Zodra er meer te melden is, zullen wij dat doen."