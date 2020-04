Corona bij nertsen baart de ZLTO zorgen: 'We willen de dierenhouders helpen waar nodig'

Er is bewaking ingesteld in Beek en Donk om pottenkijkers op afstand te houden (foto: Lola Zopfi).

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) heeft de branche en de ZLTO afgelopen vrijdag al ingelicht over de besmetting met COVID-19 op twee nertsenhouderijen in Zuidoost-Brabant. In een brief van de federatie staat dat er bij de getroffen bedrijven sprake was van 'ziekte en grote uitvallen'. De NFE wil verder niet reageren.

De ZLTO, die opkomt voor alle boeren en tuinders in Brabant, laat weten dat ze bezorgd is. Ook meldt woordvoerster Jeannette van de Ven dat er inmiddels gesproken is met de twee getroffen nertsenhouders. Ze hebben bedrijven in Beek en Donk en Milheeze. “We staan hen bij en willen hen helpen wanneer dat nodig is, nu en bij alle nieuwe ontwikkelingen", aldus Van de Ven.

'Over enkele weken duidelijkheid'

De woordvoerster vervolgt: "De indruk bestaat dus dat het virus van mens op dier is overgebracht. Dit sluit aan op wat minister Carola Schouten van Landbouw in een Kamerbrief heeft gesteld. Fretten zouden er gevoelig voor zijn, wat op zich goed uitkomt. Die worden al bij onderzoeken gebruikt, sinds het virus in ons land is uitgebroken. Nertsen hebben op hun beurt raakvlakken met fretten en dan kun je erop wachten dat ook onder deze dieren verspreiding van het virus kan ontstaan. Maar hoe het werkelijk is gebeurd, is ook voor mij een grote vraag. Ik verwacht over enkele weken duidelijkheid."

'Geen toeval'

De besmette dieren zijn volgens Van de Ven niet bij toeval in Milheeze en Beek en Donk gevonden. "Nertsenhouders moeten bij ziekten of grote aantallen sterfgevallen dieren opsturen, of laten opsturen door dierenartsen. Uit onderzoek van deze dieren zijn gebleken dat er een aantal besmet was."

Een zegsman van het bedrijf in Beek en Donk zei eerder zondagmiddag tegen Omroep Brabant dat hij benieuwd is naar de resultaten van het onderzoek en dat zijn dieren ondertussen ‘zoals altijd goed worden verzorgd’. Volgens hem is er niemand onder het personeel ziek.

