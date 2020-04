Peel moet veiliger, eisen omwonenden Deurnese Peel na 'vreselijk beangstigende' natuurbrand

Drie dorpsraden in de gemeente Deurne en een groep mensen die in de buurt van natuurgebied De Peel wonen, eisen meer veiligheid. Dit staat in een brandbrief die aan Gedeputeerde Staten en de plaatselijke politiek is gestuurd. Aanleiding is de brand die de afgelopen week achthonderd hectare van de Deurnese Peel in de as heeft gelegd.

De briefschrijvers spreken van een ‘vreselijk beangstigende ervaring’. Ze eisen onder meer maatregelen die moeten voorkomen dat bij een nieuwe brand het vuur nog dichter bij de bewoonde wereld komt. Ook de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan een vergelijkbaar pleidooi verwachten.

Hoezo verdere vernatting?

In het schrijven wordt kritiek geuit op Staatsbosbeheer en Werkgroep Behoud De Peel. Deze instanties zijn voor een verdere vernatting van het natuurgebied in Zuidoost-Brabant. Volgens de briefschrijvers heeft het verleden en de meest recente brand uitgewezen dat dit geen zoden aan de dijk zet.

Uit de brief: “Volgens hen zou dit een volgende brand voorkomen, dit is een slecht argument. De ondergrond van het gebied was door de natte winter echt nat en dat hield de brand niet tegen.”

Zorgen over bereikbaarheid

De briefschrijvers maken zich ook grote zorgen over de bereikbaarheid van de Deurnese Peel. “Wij als bewoners vragen om van de gebiedsbeheerder te eisen dat er toegangswegen voor de brandweer in het gebied komen, dat indien nodig gecompartimenteerd wordt en dat de gronden nabij de bebouwing brandveiliger worden ingericht. De afstand van gemakkelijk brandbare natuur tot gebouwen moet groter worden.”

Het blussen kostte nu volgens hen ‘grote moeite en meer tijd en meer geld dan nodig.’ Tijdens de bluswerkzaamheden van de voorbije week werd een aantal omwonenden al uit voorzorg geëvacueerd.

Inwoners komen in actie

De brief is ondertekend door de dorpsraden van Helenaveen en Liessel (twee dorpen die onder de gemeente Deurne vallen), die van het aangrenzende Limburgse dorp Griendtsveen en een groep van bewoners rondom natuurgebied de Peel. Vertegenwoordigers hiervan hebben zaterdag de koppen bij elkaar gestoken om in actie te komen.

Eén van hen is Cees van den Broek uit Deurne. Volgens hem was De Peel al vóór het verzengende vuur niet meer De Peel van vroeger. “Door die vernatting zijn alle paden en bruggen verdwenen en is het gebied onbegaanbaar geworden. Dit is een ramp voor natuurliefhebbers. Vroeger kon ik als kleine jongen nog wandelen in De Peel, maar mede door Werkgroep Behoud de Peel kan dat niet meer. Ik krijg er echt buikpijn van. En ook de brandweer heeft er de voorbije dagen gevolgen van ondervonden.”

'Amper bereikbaar'

Van den Broek krijgt bijval van de 80-jarige oud-brandweerman Harrie Kuijpers uit Deurne, die weet hoe het kan branden in De Peel en hoe moeilijk het is geworden om die geblust te krijgen. Als kleine jongen en als zoon van een brandweerman kan hij zich een maandenlang durende Peelbrand in 1959 nog goed herinneren.

Kuijpers, die zelf tientallen jaren brandweerman was, is evenmin te spreken over het standpunt van Staatsbosbeheer en Werkgroep Behoud de Peel. “Door de vernatting van De Peel, die zo nodig door hen moest worden doorgevoerd, was het brandende gebied amper bereikbaar.”

Werkgroep wil evalueren

Voorzitter Wim van Opbergen van Werkgroep Behoud de Peel zei zaterdag tegen Omroep Brabant dat zijn organisatie graag wil meepraten over hoe een vergelijkbare vuurzee in de toekomst kan worden voorkomen. Maar hij blijft erbij dat vernatting nodig is.

De brandweer beaamt dat het goed zou zijn als de begaanbaarheid beter zou zijn, maar dat het in de praktijk lastiger ligt. Brandgangen maken, zoals in andere gebieden, is volgens Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer niet echt een optie. “Mensen gaan die gebruiken om er overheen te lopen. En dit gebied moet juist met rust worden gelaten. Maar we gaan wel kijken of we in toekomst iets kunnen doen met het verdelen van stukken natuur.”

