Bram (31) thuis na wekenlange coronastrijd op ic, eerder verloor hij broer Guus (29) aan COVID-19

Guus stond in 1998 model voor het kind in dit standbeeld

Het herstel van coronapatiënten die lange tijd op de intensive care hebben gelegen duurt lang, maar in elk geval is Bram nu weer thuis bij zijn vriendin en drie kinderen, waar hij kan werken aan zijn herstel.

Begin deze maand werd duidelijk dat de jongste van de twee zieke broers was overleden. Dat kwam als een dreun voor de gemeente Laarbeek. Burgemeester Frank van der Meijden zei toen: "Dit is heel verdrietig en schokkend. Wij steunen de familie met alles wat we in ons hebben. We kennen ze goed. Maar uiteindelijk zullen ze het helaas zelf moeten doen."

Bloemenzee

Hij vertelde dat ook de vader van het gezin met het virus in het ziekenhuis lag. Ook zei hij: "Ik ken de familie goed. En dat geldt voor veel mensen hier. Dit hakt er enorm in."

Dat bleek wel: bij een standbeeld waar Guus als kind model voor stond, groeide een bloemenzee. Een oproep op social mede om een erehaag te vormen voor Guus, werd zo massaal gedeeld dat de familie een oproep deed om de corona-maatregelen te respecteren en thuis te blijven.

