Grote brand in Deurnese Peel: boetes voor nieuwsgierigen die verwoest natuurgebied kwamen bekijken

Hoe hoog de opgelegde boetes zijn, is niet bekend.



Op de website meldt de gemeente dat de Deurnese Peel nog steeds smeult. Het gebied wordt door boswachters in het oog gehouden. Ook zijn er aannemers ingezet om de randen van het gebied nat te houden. Vandaag gebeurde dat aan de kant van het Leegveld. Nieuwsgierigen werd aangeraden om het natuurgebied te mijden. Door een bezoek aan het gebied zou het smeulende gedeelte weer kunnen aanwakkeren.

Er zijn weer blushelikopter ingezet bij het bestrijden van de brand. (Foto's: Rob Engelaar & Luchtmacht)

De grote brand in de Deurnese Peel hield de afgelopen dagen Deurne en omgeving flink in de greep. Het duurde enkele dagen voordat de brand was geblust. De schade aan het bosgebied is groot. Bij het bluswerk werd een groot aantal brandweerkorpsen in gezet, waaronder een gespecialiseerd blusteam uit Overijssel. Ook helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen hielpen vanuit de lucht met het blussen van de brand.

