Uitbraak corona op nertsenhouderijen geen extra reden voor paniek, zegt onderzoeker

“Het is niet zo heel gek dat er in Oost-Brabant infecties uitbreken op bedrijven waar dieren worden gehouden. Maar het coronavirus, Q-koorts en de varkenspest hebben alle hun eigen dynamiek. Het zijn ook steeds andere dieren die gastheer zijn. Ik zie geen verband, al is het voor de dieren en het gebied waar de bedrijven staan, wel vervelend dat er ziektes ontstaan.”

Volgens Wim van der Poel, hoogleraar aan de Wageningen University & Research (WUR), is er geen reden tot paniek. Hij hoopt zelfs dat de uitbraak van het coronavirus op twee nertsenbedrijven in Beek en Donk en Milheeze van ‘kortstondige duur’ is. Van der Poel is betrokken bij een onderzoek, waarbij ruim twintig dieren tegen het licht worden gehouden. Het gaat om een gezamenlijk project van de Universiteit Utrecht, het Erasmus MC, de Gezondheidsdienst voor Dieren en Wageningen Bioveterinary Research.

'Op feiten baseren'

“We hopen dat de verspreiding van het virus zich beperkt tot deze houderijen en dat er ook niet al te veel dieren door ziekte of sterfte worden getroffen. Mensen hoeven niet in paniek te raken. Ik denk dat ze zich het beste op de feiten moeten baseren. Als er reden tot zorg is, dan zullen we dat zeker laten weten”, aldus Van der Poel in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! Jos van de Sande, voormalig hoofd infectiebestrijding bij de GGD, maakt zich juist wel grote zorgen.

De besmetting op de twee nertsenfarms kwam afgelopen weekend naar buiten. Direct werd een gebied van vierhonderd meter rondom de bedrijven afgezet. Hier zullen ook luchtmonsters worden genomen om te bekijken of het virus zich buiten de houderijen heeft verspreid. “Door het onderzoek waarmee we nu bezig zijn, hopen we dit vast te stellen”, aldus Van der Poel. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de ziektemaker niet van dier op mens wordt overgebracht. “Dat risico acht ik niet groot.” Andersom is het dus wel gebeurd, want het is bekend dat de vrouw van één van de getroffen nertsenhouders coronaverschijnselen had.

'Niet knuffelen met katten'

Mede om die reden raadt Van der Poel het ook af om met katachtigen te knuffelen of te gaan slapen wanneer mensen besmet zijn met het coronavirus. “Dat is eerder afgeraden in publicaties van het RIVM en daar ben ik het mee eens. Als jezelf geïnfecteerd bent, dan loopt een kat of poes het risico ook besmet te raken. Die dieren kunnen dan vergelijkbare klachten aan de luchtwegen oplopen of ze gaan bijvoorbeeld niezen. In dat soort gevallen is het dus niet zo slim om ze aan te halen.”

De ontdekking van het COVID 19-virus bij de twee nertsenhouderijen heeft ook tot raadsvragen geleid in de gemeenteraad van Den Bosch. Zowel de SP als De Bossche Groenen wil weten of Burgemeester en Wethouders actie gaan ondernemen in de richting van Rios Mink. Dit nertsenbedrijf staat in Rosmalen en ligt in de buurt van drukbezochte gebieden. Beide politieke partijen maken zich zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid.

Lees alles over het coronavirus in Brabant op onze themapagina.

LEES OOK: Vervroegd verbod op nertsenfokkerijen? 'Corona-uitbraak is een grote schok'