Met dit cadeautje voor Amerika ging zoveel mis, dat Diederik Oostdijk er een boek over schreef

Over de bizarre geschiedenis van dit monument op de erebegraafplaats in Arlington schreef hoogleraar Oostdijk het boek 'Klokken voor Amerika'.

Daarin staat ook een bijzonder verhaal over het kleinste klokje, dat koningin Juliana aan president Truman zou geven. Dat klokje was zoekgeraakt. Hierdoor kwam de koningin op 4 april 1952 met lege handen te staan. Het klokje werd later teruggevonden en heeft tientallen jaren op de ambassade gestaan. Maar dat is niet het enige wat er misging.

Valse klokken

De fout met de grootste gevolgen was dat de klokken werden gegoten door drie verschillende Nederlandse klokkengieters, waardoor het carillon vals klonk. Tot overmaat van ramp wilden de Nederlanders nauwelijks geld geven aan het instrument, deels omdat ze door de Amerikanen Nederlands-Indië zouden hebben verloren.

Gerrit Rietveld werd in 1956 als architect voor de klokkentoren teruggetrokken vanwege zijn vermeende communistische sympathieën.

Eind goed al goed

De National Park Service restaureert nu de klokkentoren voor ruim 4 miljoen euro. Vanuit Nederlandse is er ook 800.000 euro bij elkaar gebracht om het carillon te herstellen. Alle klokken keren later dit jaar weer terug, samen met drie nieuwe klokken die in april zijn gegoten en opgedragen worden aan drie Amerikanen die vochten voor de vrijheid: George Marshall, Martin Luther King en Eleanor Roosevelt.

Donderdagmiddag is vanaf 15.00 uur de presentatie van het boek via deze Link online live te volgen. Commissaris van de Koning Wim van de Donk en ambassadeur Piet Hoekstra zullen in de livestream het belang van het carillon toelichten. Bovendien is er een ‘sneak preview’ van de tentoonstelling van de Klokken voor Amerika in Museum Klok & Peel.

