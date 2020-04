Gigantische brand in Deurnese Peel brengt herinneringen boven bij oud-brandweermannen

Martien vind het jammer dat hij niet mocht gaan kijken naar de brand die vorige week maandag uitbrak in de Deurnese Peel. Als oud-brandweerman gaat zijn hart er toch sneller van kloppen. "Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar zo is het. En natuurlijk is het zonde van de natuur," zegt Martien.



Geen helikopters

Afgelopen week vlogen er blushelikopters boven het gebied. Die waren er vroeger niet. "Wij moesten soms kilometers aan slangen leggen om water uit het kanaal op te pompen", vertelt Kees. Jonge jongens werden met emmers water het gebied ingestuurd om de branden te blussen. "Het was altijd spannend."

Het kwam vaker voor dat ze weken aan een stuk in de Peel aan het werk waren. "Dag in, dag uit", zegt Martien. Dat was niet zonder gevaar. "Ik lag op de grond en de vlammen sloegen om me heen", vertelt Kees. "Mijn oren waren verbrand. Toen kneep ik hem echt effe!"

'Het was te harden'

Bij de grote brand van de afgelopen week werden er huizen geëvacueerd vanwege de rook, dat was vroeger wel anders. "Alles ging gewoon door", zegt Martien. "De boer bleef op het veld. We zaten hier soms een week in de rook, maar van evacueren was geen sprake. Het was te harden, dus bleef je maar thuis.