Definitief geen Vuelta in Brabant dit jaar: verplaatsen van de datum blijkt veel te ingewikkeld

Twee weken geleden werd al duidelijk dat de Ronde van Spanje sowieso niet in augustus in Den Bosch en in Breda zou starten. De wielrenbond (UCI) had gevraagd om de Ronde van Spanje te verplaatsen zodat de Tour de France naar die periode kon worden verschoven.

'Te veel onzekerheid'

Volgens La Vuelta Holanda zijn er in het najaar niet genoeg accommodaties beschikbaar en is het ook lastig om in die periode het parcours vrij te maken. Daarnaast durft de organisatie het vanwege de coronacrisis niet aan om een groot publieksevenement te organiseren in het najaar. "Er is te veel onzekerheid", zegt burgemeester Jan van Zanen van Utrecht mede namens Breda en Den Bosch. "Een enorme teleurstelling, maar uiteraard staat de volksgezondheid altijd voorop.”

De Vuelta zou beginnen in Utrecht en op 15 augustus aankomen in Den Bosch. Een dag later zou het peleton door West-Brabant rijden, een route van Breda naar Breda. De hoop is dat de Vuelta in 2022 wel in Nederland kan beginnen. Die mogelijkheid wordt nog onderzocht.

