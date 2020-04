Na een week van stabilisatie op de ic is het aantal coronapatiënten binnen 24 uur gedaald naar 89

Het aantal coronapatiënten dat in Brabant op de intensive care ligt is binnen 24 uur gedaald tot 89. Dat is een afname van 12, zo blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie.

De forse daling volgt na een week die in het teken stond van stabilisatie op de intensive care (ic). Tot gisteren bleef het aantal coronapatiënten namelijk dagenlang rond de 100 steken. Op het hoogtepunt, begin deze maand, lagen zo'n 190 mensen met corona op de ic. De reguliere ic-capaciteit in Brabant is 120 plekken. Door reguliere zorg grotendeels stil te leggen, konden ziekenhuizen opschalen tot 240 bedden.

Het aantal personen met corona dat op alle Brabantse ziekenhuisafdelingen ligt, is met ongeveer 350 gelijkgebleven aan gisteren. Het aantal mensen met coronaverschijnselen dat dinsdag is opgenomen ligt op 76, tegenover 78 mensen die de ziekenhuizen mochten verlaten. In vergelijking met voorgaande dagen verschillen de cijfers niet veel. Twee coronapatiënten overleden in het ziekenhuis.

Druk blijft hoog

Een woordvoerder van het ROAZ duidt de statistieken als volgt: “We zijn geneigd om van dag tot dag te kijken. Dan is de afname op de intensive cares een gunstig teken. Ondanks die afname blijft ook op de ic’s de druk hoog. Het aantal coronapatiënten op die afdeling moet echt verder zakken.”

De grote zorg zit nog bij de aanhoudende stroom nieuwe patiënten met coronaverschijnselen. “Het blijft een precaire situatie. Het loopt maar mondjesmaat terug en de instroom blijft hoog. Dat maakt het erg lastig.”

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gecommuniceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld. Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

LEES OOK:

Verpleegkundige Karin in coronadagboek: 'Meivakantie: even niet dat warme pak aan, geen snoetje op’

Dit is waarom er nog geen vaccin is tegen corona