Weer meer verkeer op de snelwegen: 75% van het aantal auto's van voor coronacrisis

De hoeveelheid verkeer begon een week eerder al te toe te nemen, na een scherpe daling sinds het begin van de coronacrisis. Het laagste punt lag rond 24 maart, toen de maatregelen zo'n twee weken van kracht waren.

Stijging zet door

In de grafiek is te zien dat de stijging die is ingezet doorzet. Op de vier drukke Brabantse snelwegen die Omroep Brabant onder de loep nam, is het verkeer nog verder toegenomen.

Op dit moment is het meivakantie, maar dat staat een verdere stijging niet in de weg. Mensen nemen weer vaker de auto en gezien de drukte tijdens de spitsuren ook vaak om weer naar het werk te gaan.