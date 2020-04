Verdachte van doodsteken 18-jarige fietser in Oss nog zeker drie maanden in de cel

De man die ervan wordt verdacht dat hij in Oss de 18-jarige Rik van de Rakt uit Nistelrode heeft doodgestoken, blijft zeker negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdagmiddag bepaald.

Rik van de Rakt werd zondagochtend 19 april zwaargewond gevonden in Oss, op de kruising van de Julianasingel met de Doctor Saal van Zwanenbergsingel. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Aanvankelijk was onduidelijk wat er met het slachtoffer was gebeurd. Later bleek dat hij neergestoken was.

Verward

Later die dag werd een 25-jarige Soedanees opgepakt. De verdachte is een asielzoeker met een voorlopige verblijfsvergunning en woont in Heesch. Hij was verward en is vaker met de politie in aanraking gekomen. Zo is hij al eens betrokken geweest bij een mishandeling en heeft hij verzet gepleegd bij een aanhouding.

Het motief voor de steekpartij is nog altijd onduidelijk. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen dat de twee elkaar kenden.

Vorig week werd al bekend dat hij twee weken langer vast moest zitten. Dat is nu dus verlengd. Het onderzoek gaat intussen verder. De politie wacht onder meer op de resultaten van het sporenonderzoek.

LEES OOK: Burgemeester Bernheze geïntimideerd na arrestatie asielzoeker voor doodsteken van 18-jarige fietser