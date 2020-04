Geen Zwarte Pieten bij de Sinterklaasintocht in Eindhoven

De Pieten worden niet met een zwarte of bruine basiskleur geschminkt. Ook kroeshaar, rode lippen en gouden oorbellen zijn niet toegestaan. De kenmerken zouden lijken 'op die van slaven uit het koloniale verleden', zo staat in de raadsbrief. De gemeente zegt de landelijke tv-lijn te volgen.

Vorig jaar waren nog wel Zwarte Pieten te zien bij de intocht. Wel was al duidelijk dat het de laatste keer zou zijn. De Sint nam echter ook bontgekleurde glitterpieten, Bob de Bouwerpieten en K3-pieten mee.

Onrust

De pietendiscussie zorgde meerdere keren voor onrust. In 2018 liep de intocht volledig uit de hand. Voetbalsupporters gooiden met eieren en bier richting demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. Ook bij de vorige intocht was veel politie op de been.

Het bekendmaking van de gemeente lijkt wat vroeg. Het is door de coronacrisis nog altijd onduidelijk of het evenement in november door kan gaan.