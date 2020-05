Wel kransen en twee minuten stilte, maar nauwelijks publiek bij dodenherdenking(en)

In tegenstelling tot andere jaren zal het onder meer in Werkendam niet druk zijn (foto: archief).

Vanwege het coronavirus moeten geïnteresseerden zoveel mogelijk thuisblijven en zullen de diverse ceremoniën een sober karakter krijgen. Sommige gemeenten kondigen ‘zelfs’ bewust niet aan hoe laat activiteiten beginnen om te voorkomen dat er toch mensen op afkomen.

Dit jaar ook overdag

Al jaren is het gebruikelijk dat de herdenkingen van de door oorlog omgekomen burgers en militairen aan het begin van de avond worden gehouden. In een aantal plaatsen gebeurt dat dit jaar overdag, zodat de opnamen ’s avonds te zien zijn bij een lokale omroep, zoals Siris TV in Someren.

In Cuijk en Katwijk zijn al eerder speciale beelden gedraaid, die op 4 en 10 mei worden getoond op WijkTV van de Cuijkse wijk Valuwe en bij Omroep Land van Cuijk. In Waalwijk zijn eveneens op een vroeger tijdstip opnamen gemaakt om die later op maandag uit te zenden. De dodenherdenkingen in onder meer Bergen op Zoom en Wijk en Aalburg zijn wel ’s avonds en worden rechtstreeks uitgezonden door de lokale omroep, respectievelijk ZuidWestTV en Oké FMtv. De gemeente Eindhoven werkt op haar beurt samen met Studio040.

In Deurne krijgen de organisatoren hulp van de parochie. Hier zijn de activiteiten live te volgen via de stream van de St. Willibrorduskerk. De burgemeesters Paul Depla en Wim Wouters verspreiden hun toespraak via de social mediakanalen van hun gemeenten (Breda en Eersel).

Toch persoonlijke eerbetoon

Publiek zal dus vrijwel overal slechts mondjesmaat aanwezig zijn. Toch biedt de gemeente Den Bosch burgers bij alle zeven de oorlogsmonumenten de ruimte voor een persoonlijk eerbetoon. Op de begraafplaats in Fijnaart zal tijdens de herdenking een extra paneel met oorlogsslachtoffers worden ingezegend.

Hoe de programma’s daar en in andere gemeenten ook anders zijn dan gewoonlijk: overal zal de hele dag de vlag halfstok hangen. Verder klinkt om twee minuten voor acht het taptoesignaal. Misschien wel op meer plekken dan ooit wat deels te danken is aan oproepen van onder anderen Harmen Klaver uit Oss en Bastiaan Anink, de voorzitter van het Oranjecomité in Etten-Leur. Op 4en5mei.nl vind je de bladmuziek. Na het massale getrompetter is het om acht uur twee minuten muisstil, gevolgd door het Wilhelmus.

'Andere vorm van onvrijheid'

Veel gemeenten hadden juist in 2020 willen uitpakken: nationaal wordt immers gevierd dat ‘we’ 75 jaar geleden werden bevrijd. De gemeente Bergen op Zoom vindt het wrang dat ‘we juist nu te maken hebben met een andere vorm van onvrijheid, die ook slachtoffers maakt.' De herdenkingsactiviteiten in de Scheldestad gaan wel door, maar net als elders op een (aan)gepaste wijze.

De gemeente Drimmelen laat het bij bloemleggingen door lokale comités en vraagt inwoners thuis te blijven en te herdenken. Stichting Vredesburo in Eindhoven hoopt juist dat er mensen afkomen op het Vrouwen-Vredesmonument. Om te praten over wat je kunt en wilt doen voor het behoud van de vrijheid. Maar uiteraard op anderhalve meter afstand.

LEES OOK:

Oproep om met dodenherdenking je raam open te zetten en signaal Taptoe te spelen

Taptoe in duizenden achtertuinen tijdens dodenherdenking op 4 mei