'Het is weer druk in binnenstad', Tilburg moet opnieuw oproepen coronamaatregelen te respecteren

De gemeente vervolgt: "Heeft u doordeweeks tijd, kom dan op dat moment de noodzakelijke boodschap doen. En dan 't liefste alleen." Vorige week zondag kwam vanuit Tilburg en ook vanuit Den Bosch een soortgelijke oproep om de coronamaatregelen in acht te nemen.

Dinsdag constateerde minister-president Rutte tijdens een toespraak gericht aan de Nederlanders ook dat het weer drukker werd op straat. Hij waarschuwde dat daardoor het aantal coronagevallen weer kan gaan stijgen en dat een versoepeling van de maatregelen dan juist weer verder weg is. Maar die boodschap lijkt op veel plekken niet de gewenste indruk te maken.

Steentje bijdragen

Ondertussen zoeken ondernemers in Tilburg naar manieren om coronaproof winkelen mogelijk te maken, bijvoorbeeld met wachtrijen met een maximumaantal wachtenden en gastvrouwen en -heren die mensen op het afstand houden moeten wijzen. Maar niet iedereen ziet daar wat in. "In de winkels is de afstand goed te bewaren, maar als je hier door de stad loopt, gaat die anderhalve meter het niet worden", vertelde een vrouw die een boodschap kwam doen zaterdagmiddag tegen Omroep Brabant.

Daar zit hem dan ook het knelpunt. De goedbedoelde initiatieven ten spijt, blijken mensen zich weinig bewust van de noodzaak om afstand te houden. "Je doet dus ook echt een beroep op de verantwoordelijkheid van het individu", aldus Stefan van Aarle, voorzitter van het Tilburgse Ondernemersfonds. "We moeten allemaal ons steentje bijdragen, zodat dit werkbaar is."

Kroketje

Ook het NOS Journaal constateerde de toegenomen drukte. Een man vertelt tegen een verslaggever dat hij er even tussenuit is gegaan. "Even een kroketje, even over de markt heen. Ik ben het wel een beetje beu, binnen zitten." Op Twitter schrijft iemand daarover: "Een kroketje? Hoor ik dat nou goed?" Iemand anders schrijft: "En straks maar janken als ze corona hebben."

Op Facebook schrijft iemand over de drukte in Tilburg: "Dom gedrag, gun de ic-medewerkers rust." En weer een ander schrijft: "En dan in een van de plaatsen waar het begon... in de provincie waar het het ergst is en waar ze het dus nog steeds niet snappen."

Sommigen hebben juist wel begrip voor de mensen die eropuit gaan: "Je kan niet alles voor drie maanden stil leggen! De winkels zijn open maak er dan ook gebruik van, zorg dat er belasting binnen komt, om al die compensaties en extra zorg te kunnen bekostigen. Zou dom zijn om thuis in je luie stoel gaan zitten kijken hoe Nederland failliet gaat."

En een andere reactie: "Ik denk dat mensen prima zelf kunnen bepalen met hoeveel ze naar buiten willen gaan. Mensen worden horendol van al die kleinerende regeltjes. En de meeste mensen houden zich nog steeds netjes aan de regels."

In deze video zie je hoe winkelen in de binnenstad van Tilburg coronaproof wordt gemaakt:

