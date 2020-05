'Nieuwe coalitie is fatale stap voor het CDA', denkt oud-gedeputeerde Paul Rüpp

"Doe het niet, doe het niet!", schreef hij samen met andere CDA-prominenten zoals oud-minister Ernst Hirsch Ballin en oud-Commissaris van de Koningin Hanja Maij-Weggen in een open brief aan het partijbestuur. Een reactie kwam er niet.

'Polariserende opmerkingen passen niet bij CDA'

"Heel veel mensen die op Forum gestemd hebben of hier lid van zijn, deugen. Daar is niks mis mee", benadrukt Rüpp. "Waar het mij om gaat, is dat Forum een partijleider heeft met een programma waarvan in het algemeen niet duidelijk is wat hij precies wil, maar waar steeds de witte superioriteit doorheen sijpelt", vertelde hij zondagmiddag in het Omroep Brabant-programma Kraak.

"Exclusiviteit, polariseren, uit Europa stappen, uit de NAVO stappen, zaken fake news noemen, zeggen dat de wetenschap niet de werkelijke feiten zou brengen, dat de rechtspraak niet onafhankelijk is, dat het onderwijs bevolkt wordt door mensen die alleen links denken. Dat soort polariserende opmerkingen past niet bij het CDA. Daar zit mijn grootste probleem."

Muur van stilzwijgen

Wat Rüpp stoort, is dat er binnen zijn partij amper reactie kwam op de open brief van de CDA-prominenten. Ze hoorden niets van Ankie de Hoon, de fractievoorzitter van het CDA Brabant, en slechts twee keer was er contact met de landelijke partijvoorzitter. "Daar blijft het bij. Dat is wel verontrustend, vind ik."

Ik denk dat dit een fatale stap is voor het CDA

Tenslotte is er volgens hem sprake van een 'belangrijke keuze'. "Ik vind dat deze coalitie een stap op de helling is. Vaak is zoiets fataal. Ik denk dat dit inderdaad een fatale stap is voor het CDA. Zeker in het licht van de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Dit gaat het CDA kwaad doen", meent hij.

"Er is reden om hier eens met elkaar over te praten. Hoe pakken we dit nu op? Maar het enige wat je ziet, is een muur van stilzwijgen. Het is ook heel opmerkelijk dat je zelden een voorstander van deze samenwerking voor de camera of microfoon krijgt, iemand die kan uitleggen waarom dit heel erg goed zou zijn. Er is een soort coalitieschaamte, lijkt het."

'Dit gaat niet over de korte termijn'

De Udense CDA'er is er overigens wel van overtuigd dat het bestuursakkoord voor een belangrijk deel van de CDA-achterban goed nieuws bevat. Hij heeft met name hoge verwachtingen van de landbouwparagraaf.

"Maar dit gaat niet over de korte termijn", benadrukt Rüpp. "Ik snap dat je het best mogelijke zoekt voor Brabant, maar dit gaat verder dan Brabant, Daar zit ook mijn zorg. Het populisme wat op dit moment in de westerse democratieën optreedt, daar maak ik mij ernstig zorgen over. Mensen zoals Donald Trump, Viktor Orbán (premier van Hongarije). Thierry Baudet hoort daar ook bij."

