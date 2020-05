Burgemeester van Breda noemt oproep om binnensteden te mijden 'een beetje gek'

Depla ziet de leegte in zijn Bredase binnenstad met lede ogen aan. "Ik ben een stadsmens, ik hou van drukte, van rumoer. Het was op Koningsdag heel erg leeg in Breda. Dat was heel opmerkelijk.”

Schizofreen

Hij noemt de oproep van minister-president Rutte om winkelstraten te mijden 'een beetje gek'. Depla: "Hoe kun je winkels openhouden als je er niet naartoe mag? Dat is toch schizofreen?"

Misschien is het op dit moment in de coronacrisis tijd voor een nieuw devies. "Het is een lastig dilemma", erkent Depla. "Het was goed mis. Er hebben 178 mensen in het ziekenhuis in Breda gelegen en het zijn er nu 26. Het is gelukt. In het begin was het 'blijf thuis', misschien wordt het nu 'hou afstand', aldus de burgemeester.

Maatregelen ondernemers

Hij noemt een eigen voorbeeld: "Ik heb van de week koffie gekocht bij de koffieboer op de Grote Markt in Breda. Wat doet die ondernemer? Hij heeft een scherm opgehangen. Er mogen maar drie klanten in de winkel, de rest staat buiten netjes op afstand te wachten."

Depla staat een harmonicasamenleving voor. "Nu is de druk op ziekenhuizen minder groot, maar je weet dat het virus gaat terugkomen. Trek de samenleving dan weer bij elkaar. Laat die samenleving meebewegen met het virus. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid echt wel. De samenleving heeft ons door de crisis geleid."

Hij noemt daarvoor het voorbeeld van de kappers. "Die hoefden niet dicht. Ikea en de Bijenkorf ook niet, maar die gingen zelf dicht. Naarmate mensen zich minder zorgen maken, hebben ze meer moeite met de maatregelen. De samenleving is slim genoeg om te weten dat het ook in hun eigen belang, of dat van hun moeder is."

Oproep

Zelf riep de burgemeester de inwoners van Breda vorige week op niet te gaan 'funshoppen' als het druk is en er ook geen familie-uitje van te maken. "Dat wordt redelijk goed opgevolgd. Ja het is drukker dan een paar weken geleden, maar als je kijkt hoe druk het normaal zou zijn, dan is het weer leeg."

Depla pleit ervoor om te zorgen dat de overheid draagvlak houdt voor de maatregelen. "Zorg ervoor dat je die maatregelen kunt uitleggen en dat die opgevolgd kunnen worden. Als de samenleving massaal zegt 'we hebben het gehad met dat thuiszitten' dan kun je het als overheid shaken."

