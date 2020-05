Verwarring door eenrichtingsverkeer voor voetgangers, binnensteden zoeken het 'nieuwe normaal'

In het centrum van Tilburg en Den Bosch was het vorige week te druk om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Dus gingen de besturen in beraad om nieuwe oplossingen te bedenken.

In Den Bosch wordt een proef gedaan met eenrichtingsverkeer voor voetgangers. In enkele straten dichtbij de markt staan er nu borden die de looprichting aangeven. Dat leidde vrijdagmiddag vooral tot verwarring.

In de video kun je zien dat voetgangers nog niet goed hadden meegekregen wat de bedoeling was:

Het is niet duidelijk of de looprichtingen verplicht zijn of een advies. Ook is niet bekend of er op wordt gehandhaafd. De gemeente Den Bosch was vrijdag niet bereikbaar voor een nadere toelichting.

Webcams

In Tilburg gooien ze het na vorige week over een andere boeg. De gemeente zet onder andere gastvrouwen en -heren in om bezoekers van het centrum aan te spreken op hun gedrag. Daarnaast komen er webcams die laten zien of het druk is in de stad. Dat systeem gebruikt Tilburg ook al voor de milieustraat.

De gemeente Breda ziet ook dat mensen graag vooruit willen naar 'het nieuwe normaal'. Ze hopen binnenkort concrete plannen te presenteren hoe dat vorm moet gaan krijgen.

Bredere straten

In het centrum van Eindhoven zijn er dit weekend geen extra maatregelen genomen. De stad heeft er vooral op ingezet mensen bewust te maken van de voorschriften. "Onze binnenstad is een andere dan bijvoorbeeld Den Bosch," aldus Peter Kentie van marketingbureau Eindhoven365. "Hier hebben we bredere straten en ruimere pleinen."

Volgens onderzoeksbureau Locatus geldt dat overigens voor de meeste Nederlandse winkelstraten. De onderzoekers denken dat eventuele maatregelen om drukte te voorkomen weinig problemen opleveren.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Aantal sterfgevallen in Brabant daalt verder, maar nog steeds meer dan normaal

Emotioneel onthaal voor Frans (77) die na weken in kritieke toestand de ic mag verlaten

Revalidatiearts helpt coronapatiënten ná de intensive care: 'Mensen worden angstig wakker'

Deze video legt uit of het coronavirus verdwijnt als het warmer wordt: