Henk Krol wil leden meer laten beslissen bij zijn nieuwe partij: 'Echte democratie'

Bij 50Plus was de situatie onhoudbaar geworden, zegt Krol in gesprek met Omroep Brabant. Zeker nadat in april de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer onderwerp van gesprek werd binnen de partij. “Niemand was meer bezig met het belang van de achterban”, zegt hij. “Alleen nog maar met hoe hoog ze op de lijst zouden komen.”

De verschillende regionale besturen van 50Plus waren hem een doorn in het oog. “Mensen kwamen soms en drie weken later waren ze alweer weg.” Maar: “In Brabant hebben we altijd goed samengewerkt hoor”, haast hij zich eraan toe te voegen. “Daar waren de lijntjes altijd kort. Maar dat was een gunstige uitzondering in vergelijking met de andere regionale besturen.”

Inspiratie door corona

De coronatijd is in zekere zin een inspiratie geweest bij de nieuwe partij. Leden moeten dus veel meer zeggenschap krijgen. “Een heel andere aanpak”, zegt Krol. “Niet meer aanpappen met Pietje of Janneke, maar echte democratie.”

Via de website van de partij moet de kieslijst worden samengesteld. “Alle kandidaten krijgen een filmpje en een stukje tekst online en vervolgens is het aan de leden om te zeggen wat ze willen.” Juist door de coronatijd is hij voorbereid op een die nieuwe aanpak, denkt Krol. “Dit wordt een partij met een virtuele fractiekamer. Een doorlopend congres op internet.”

De naam 50Plus was wezenlijk verkeerd gekozen

Ondanks het vertrek bij 50Plus, houdt Krol niet op zich in te zetten voor ouderen, zegt hij. “Maar we zetten ons ook altijd al in voor jongeren hoor. Als het ging over studiefinanciering, het minimumjeugdloon. Die naam 50Plus was wezenlijk verkeerd gekozen. Het liefst was ik doorgegaan met de naam Pluspartij. Maar ik vond het niet netjes om weg te gaan en een deel van de naam te kapen.”

