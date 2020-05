Weer meer rechtszaken in de rechtszalen behandeld, maar ook de afgelopen weken werd niet 'genikst'

"We zijn nu in fase 3 beland", legt woordvoerder Ilse Westenenk van de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch uit. "In de eerste fase zijn bijna alle zaken uitgesteld en alleen de zeer urgente zaken behandeld. In de tweede fase werden de zaken schriftelijk en online behandeld als dat mogelijk was en maandag begint fase 3. Dan zijn er meer betrokkenen welkom in de rechtbank, mits de 1.5 meter maatregel gehanteerd kan worden."

Druk geweest

"Veel mensen hebben het idee, dat we afgelopen weken hebben lopen niksen bij de rechtbank", zegt woordvoerder Ilse Westenenk. "Maar we hebben het juist hartstikke druk gehad." Online zijn heel veel zaken gewoon behandeld. Alleen strafzaken en sommige ingewikkelde familiezaken zijn uitgesteld omdat die te gecompliceerd of gevoelig waren om online te behandelen.

In Breda bevestigt woordvoerder Angela Martens dit beeld. "Zeker de zaken die schriftelijk afgedaan kunnen worden, hebben geen vertraging opgelopen. Voor strafzaken ligt dat vaak ingewikkelder. Voor corona was er al berekend dat we een achterstand van 3 jaar hebben. Dat is er nu zeker niet minder op geworden. Maar hoe ver die nu opgelopen is, is nog onduidelijk."

Geen publiek

Nog steeds zullen na 11 mei veel zaken online of schriftelijk behandeld worden. "Maar nu kunnen verdachten, getuigen en andere betrokkenen naar de zitting komen waardoor ingewikkelde zaken niet langer op de plank blijven liggen", zegt woordvoerder Martens.

Niet iedereen is nu welkom. "Om de anderhalve meter afstand te bewaken, is mag er geen publiek naar binnen. Voor pers is er altijdeen beperkte ruimte beschikbaar geweest in Den Bosch. Zo blijft de openbaarheid van de rechtspraak bewaakt", legt Ilse uit.

10m2 per persoon

"Het was nog niet eenvoudig om die benodigde ruimte te creëren", gaat Ilse verder. "We rekenen met 10 vierkante meter per persoon. Dan is een zaal maar zeker een gang snel vol."

In alle rechtbanken wordt deze week hard gewerkt om het coronaproof te maken. "We stellen éénrichtingsverkeer in. Dat is soms heel onhandig, want dan moet je soms 50 meter lopen waar je anders met 10 meter op je bestemming stond", zegt woordvoerder Martens van de rechtbank in Breda.

Doekjes en schotten

"Denk ook aan doekjes bij de koffie-automaat zodat je het drukknopje kunt schoonmaken. Aan plastic schotten tussen rechter en griffier en bij de balie van de bode. We zetten In Den Bosch een grote tent op voor de ingang", gaat Ilse Westenenk verder. "We willen voorkomen dat mensen natregenen als ze op afstand in de rij wachten. Het apart detecteren met een handapparaat kan ook niet meer. Dat betekent net zo lang door de scanner lopen totdat alle metalen voorwerpen weg zijn."

Ook in Den Bosch is nog onduidelijk hoe groot de opgelopen vertraging is. Landelijk, dus ook door de twee Brabantse rechtbanken, wordt nagedacht om vanaf maandag langere zittingsdagen te maken. "Het idee is om vanaf 7 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond door te werken." Beide rechtbanken moeten beslissen of die langere dagen er ook daadwerkelijk gaan komen.

