Grote stijging coronapatiënten: toestroom is meer dan verdubbeld, maar 'het beeld blijft gunstig'

Er zijn maandag veel meer mensen opgenomen (89) in Brabantse ziekenhuizen met coronaverschijnselen dan zondag (41). Maar dat wil niet meteen zeggen dat mensen het minder nauw nemen met de maatregelen, zegt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). “Dit zien we vaker na het weekend. En de uitstroom van patiënten neemt nog altijd toe, zeker maandag, dus overkoepelend blijft het beeld en de trend gunstig.”

Het ROAZ liet zondag nog weten dat er 41 mensen met het coronavirus of verschijnselen daarvan zijn opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Maandag is dat getal veel hoger: er werden 89 patiënten met coronaklachten opgenomen. Dat is de hoogste stijging in bijna anderhalve week tijd. Hoe kan dat?

"Dat is dan weer typisch het weekendeffect, dat zien we vaker", zegt een woordvoerder van het ROAZ. "Wat je op maandagen ziet is dat mensen met klachten wachten met een ziekenhuisbezoek tot na het weekend. We zien ook dat corona-opnames soms later door het ziekenhuis worden doorgegeven. "

De nieuwe opnames zijn maandag meer dan verdubbeld.

'Past in de trend'

Toch is het opvallend dat de stijging maandag veel hoger is, ook procentueel, dan de stijgingen na de meeste andere weekenden. Het ROAZ laat de oorzaak in het midden. "Het past in elk geval in de trend dat er na het weekend meer stijgingen zijn. Of het te maken heeft met het warmere weer van onlangs? Daarover moeten we speculeren. "

Toch blijft de algehele trend volgens het ROAZ positief: er liggen steeds minder mensen met coronaklachten in de Brabantse ziekenhuizen. Maandag zijn dat er in totaal 281. Er liggen 82 patiënten op de intensive care.

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gepubliceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld.

Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

