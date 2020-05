Spandoek Willem II verwoest, actie lijkt te maken te hebben met KNVB-besluit

Het spandoek waarmee Willem II-supporters de spelers van hun club maandag - toen die de training hervatte - alvast succes wensten in de Europa League, is in vlammen opgegaan. Dit zou gebeurd zijn door FC Utrecht-fans.

'Stay safe and stay fit and we see you again in the Europa League' was op het Willem II-spandoek te lezen. Op Twitter circuleren beelden en foto's van het brandende spandoek en mensen met bivakmutsen die - voordat het in brand werd gestoken - bij het Willem II-spandoek staan met een doek met daarop 'KK Willem II. Gr. Utrecht'.

Europees voetbal

De actie lijkt te maken te hebben met het KNVB-besluit dat Willem II komend seizoen Europees voetbal mag spelen ten faveure van FC Utrecht. Clubeigenaar Frans van Seumeren van FC Utrecht kondigde al stappen aan tegen dit besluit van de KNVB.

De voetbalbond beëindigde de voetbalcompetitie 24 april voortijdig vanwege het coronavirus en besloot zich bij het verdelen van de tickets voor Europees voetbal te baseren op de ranglijst, zoals die was toen de competitie half maart werd stopgezet.

'Laat maar gaan'

Dat was in het nadeel van de club uit Utrecht. Die club stond op dat moment weliswaar drie punten achter op Willem II - dat als vijfde eindigde - maar had nog een duel tegoed en had een beter doelsaldo dan de club uit Tilburg. Daarnaast had FC Utrecht nog de bekerfinale voor de boeg. De winnaar van dat duel zou ook een ticket voor Europees voetbal verdienen. Maar omdat ook de bekerfinale gecanceld werd, ging ook dat mogelijke ticket aan FC Utrecht voorbij.

Algemeen directeur Martin van Geel van Willem II roept in het BD de Tilburgse supporters op om niet te reageren op het in brand steken van het spandoek. "Laat maar gaan", adviseert hij de Willem II-fans.

