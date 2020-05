Enorme daling nieuwe coronapatiënten, laagste aantal in twee maanden tijd: 'Dat geeft hoop'

De intensive care van het MMC (foto: Pauline Jongenelen).

De instroom van patiënten met coronaklachten in de Brabantse ziekenhuizen is enorm gekelderd zaterdag. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In totaal hebben zich de afgelopen 24 uur 58 mensen met corona-klachten in het ziekenhuis gemeld. Dat cijfer was voor het laatst zo laag op 8 maart.

Geschreven door Ron Vorstermans

"Dat geeft hoop, maar dat wil niet meteen zeggen dat mensen het minder nauw kunnen nemen met de maatregelen", zegt het ROAZ. "Een belangrijk cijfer is de intensive care-bezetting, en dat cijfer is nog steeds stabiel. Dat is niet gunstig. Dat heeft te maken met het feit dat mensen relatief lang op de intensive care liggen met dit virus. Dat geeft toch maar weer aan dat dit een hardnekkige toestand is."

In totaal liggen er zaterdag 262 mensen met klachten die lijken op COVID-19 in de Brabantse ziekenhuizen. 79 van hen liggen op de intensive care.

Hoeveel mensen daadwerkelijk besmet?

Als het gaat om de instroom wordt er overigens een verdeling gemaakt tussen mensen die getest zijn en het virus hebben, en mensen die verdacht zijn en klachten hebben die lijken op COVID-19-besmetting. "In de praktijk, zo weten we inmiddels, ligt het aantal daadwerkelijke besmettingen bij verdenking ergens tussen de tien en twintig procent."

Nieuwe opnames COVID-19 in Brabantse ziekenhuizen.

Er hebben zich de afgelopen 24 uur 58 mensen met corona-klachten in het ziekenhuis gemeld, maar volgens het ROAZ zijn van dat getal maar 12 mensen besmet. Dat betekent dat het daadwerkelijke aantal nieuwe besmette patiënten zaterdag dus nog veel lager ligt dan 58. Uiteindelijk zal die daling in de instroom terug te zien zijn in alle andere cijfers. Het aantal ontslagen is ook fors lager.

In de meeste andere provincies is al langere tijd zo'n daling aan nieuwe pateinten te zien. In Brabant (en iets mindere mate in Limburg) nog niet. Hoe kan dat? "In Brabant hebben we een enorme klapper gehad vanwege carnaval, dus bij ons is het virus breder en dieper verspreid. En dat betekent dat wij meer last hebben eruit te komen.

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gepubliceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld.

Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Deze video legt uit hoe Brabant een coronabrandhaard werd:

Wachten op privacy instellingen...