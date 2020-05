Zwemmen tijdens de coronacrisis: zo moet dat veilig gaan lukken

Dicht op elkaar staan bij de kluisjes is in Uden uit den boze. (foto: Raymond Merkx)

Thuis omkleden, afstand houden en niet douchen op locatie. Zwemmen gaat tijdens de coronacrisis heel anders. Alle binnen- en buitenbaden mogen vanaf maandag onder strenge voorwaarden weer open.

Geschreven door Raymond Merkx

Banenzwemmen, recreatief zwemmen en zwemles: het mag in principe allemaal weer. Tenminste, als het je zwembad lukt om aan alle regels te voldoen. En dat zijn er een hoop. De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) heeft een protocol opgesteld. Een paar opvallende regels:

Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Voor kinderen t/m twaalf jaar onderling geldt dit niet.

Bezoekers moeten zoveel mogelijk thuis naar het toilet.

Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen.

Trek thuis je badkleding aan, op het zwembad hoef je alleen je overkleding uit te doen.

Kom liever niet met het openbaar vervoer.

Vaak starten zwembaden hun zwemlessen als eerst op. Zo ook in Zwembad Drie Essen in Uden. "Pas als dit goed gaat, willen we verder uitbreiden", weet directeur Gijs van de Kam. Ook banenzwemmen is relatief eenvoudig om weer op te starten. Bij recreatief zwemmen is afstand houden vaak de grootste uitdaging. "We zijn al bezig met een reserveringssysteem, om het aantal bezoekers te beperken. Ook hopen we op verantwoordelijkheid van bezoekers."

Bekijk in de video een bezoek aan het zwembad in Uden er straks uitziet.

Niet alles open

De buitenbaden mochten 29 april al open, maar dan alleen voor jeugd. Het kabinet maakte afgelopen woensdag bekend dat alle binnen- en buitenzwembaden weer open mogen voor alle doelgroepen. Dat betekent niet dat dit maandag ook overal gebeurt. "We zijn afhankelijk van gemeenten of die instemmen met onze plannen”, vertelt Sabrina van Eck van Optisport, een grote zwembadexploitant.

Bovendien zijn niet alle zwembaden klaar om open te gaan. Zo blijven drie zwembaden in de gemeente Steenbergen dicht. “Wij staan te popelen. Maar we zullen echt nog veel moeten organiseren om de zwemveiligheid te garanderen. Onze eerste prioriteit is veilig zwemmen”, vertelt badmeester Stefan van der Pluijm van Aquadintel.

'Belangrijk op duidelijkheid te geven'

In Oud-Gastel hebben ze handdoek zelfs al in de ring gegooid. Het buitenbad gaat daar heel het seizoen niet meer open. "We vinden het vreselijk zonde maar we hebben hier unaniem voor gekozen. We vonden het belangrijk om duidelijkheid te geven", zei zwembadvoorzitter Remy Bolmer eerder tegen Omroep Brabant.

"Geen bewijs dat het virus zich verspreidt via water."

Virus en water

“Er is tot dusverre geen bewijs dat het virus zich verspreidt via water”, aldus het RIVM. Dat bevestigt ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Wel is het belangrijk dat mensen met klachten thuis blijven.

